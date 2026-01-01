Aumenta recolección de basura en la capital tras festejos de Año Nuevo 2026

Con hojas de nacatamal, plásticos y gran cantidad de papelillo de pólvora, la celebración del Año Nuevo dejó un incremento en la generación de desechos sólidos en la capital, especialmente en los principales mercados.
Ante el incremento, desde tempranas horas del 1 de enero de 2026, las cuadrillas municipales se dedicaron a limpiar los principales puntos de venta capitalinos.
Equipos de aseo municipal acudieron a la limpieza con maquinaria pesada, camiones tipo rolón, además de contenedores y volquetas que permiten agilizar la recolección y evitar la acumulación prolongada de desechos.
Además, trabajadores municipales realizaron barridos y recolección en zonas altamente transitadas del Centro Históricos, como el parque central y paseo Liquidámbar de Tegucigalpa.
Las cámaras de EL HERALDO constataron que la cuarta avenida de Comayaguela, el Estadio Nacional y mercado Zonal Belén registraron una elevada acumulación de basura previo a las fiestas de Año Nuevo.
Con cajas de cartón y envolturas de regalo predominaron en el panorama capitalino, las acciones de limpieza buscan restablecer condiciones adecuadas luego de la noche festiva.
Según las autoridades municipales, la intervención temprana permite evitar malos olores y la proliferación de vectores en mercados municipales y puntos de alto flujo poblacional.
"Durante los últimos días de diciembre, el plástico se convirtió en uno de los residuos más visibles tras el incremento de consumo y ventas durante Año Nuevo", aseguraron los empleados.
Las acciones forman parte del plan municipal de atención posterior a fechas festivas de alta generación de desechos.
Mediante jornadas de concientización y limpieza, autoridades de la Alcaldía Municipal invitaron a la población capitalina a colocar la basura en su lugar incluso los días posteriores a las celebraciones de cierre de año.