Aumenta recolección de basura en la capital tras festejos de Año Nuevo 2026

​La celebración del Año Nuevo 2026 provocó un notable incremento de desechos sólidos en la capital, con mayor acumulación en mercados, plazas y el Centro Histórico, lo que obligó a reforzar las labores de recolección y limpieza municipal.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 09:51
Con hojas de nacatamal, plásticos y gran cantidad de papelillo de pólvora, la celebración del Año Nuevo dejó un incremento en la generación de desechos sólidos en la capital, especialmente en los principales mercados.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Ante el incremento, desde tempranas horas del 1 de enero de 2026, las cuadrillas municipales se dedicaron a limpiar los principales puntos de venta capitalinos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Equipos de aseo municipal acudieron a la limpieza con maquinaria pesada, camiones tipo rolón, además de contenedores y volquetas que permiten agilizar la recolección y evitar la acumulación prolongada de desechos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Además, trabajadores municipales realizaron barridos y recolección en zonas altamente transitadas del Centro Históricos, como el parque central y paseo Liquidámbar de Tegucigalpa.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Las cámaras de EL HERALDO constataron que la cuarta avenida de Comayaguela, el Estadio Nacional y mercado Zonal Belén registraron una elevada acumulación de basura previo a las fiestas de Año Nuevo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Con cajas de cartón y envolturas de regalo predominaron en el panorama capitalino, las acciones de limpieza buscan restablecer condiciones adecuadas luego de la noche festiva.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Según las autoridades municipales, la intervención temprana permite evitar malos olores y la proliferación de vectores en mercados municipales y puntos de alto flujo poblacional.

Foto: David Romero/EL HERALDO
"Durante los últimos días de diciembre, el plástico se convirtió en uno de los residuos más visibles tras el incremento de consumo y ventas durante Año Nuevo", aseguraron los empleados.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Las acciones forman parte del plan municipal de atención posterior a fechas festivas de alta generación de desechos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Mediante jornadas de concientización y limpieza, autoridades de la Alcaldía Municipal invitaron a la población capitalina a colocar la basura en su lugar incluso los días posteriores a las celebraciones de cierre de año.

Foto: David Romero/EL HERALDO
