Secretaría de Educación y Shin Fujiyama entregarán pupitres a escuela en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación, a través del viceministro de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dennis Cáceres, sostuvo un encuentro con el filántropo de origen japonés Shin Fujiyama, en el que se centraron proyectos que buscan mejorar la infraestructura educativa en el Distrito Central y a nivel nacional

Durante el diálogo, ambas partes destacaron la importancia de generar espacios dignos para la educación y garantizar que los estudiantes cuenten con condiciones adecuadas para su aprendizaje.

Es de destacar que Fujiyama es conocido en todo el país por su labor social en el apoyo de la educación con su proyecto de construir 1,000 escuelas como espacios dignos para la educación de los niños.

Uno de los acuerdos principales fue la dotación de pupitres a la escuela Lomas del Diamante, ubicada en el Distrito Central, mejorando así las condiciones de estudio para decenas de estudiantes, acción que busca brindar un entorno más cómodo y seguro dentro del aula.