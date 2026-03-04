Secretaría de Educación y Shin Fujiyama entregarán pupitres a escuela en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación, a través del viceministro de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dennis Cáceres, sostuvo un encuentro con el filántropo de origen japonés Shin Fujiyama, en el que se centraron proyectos que buscan mejorar la infraestructura educativa en el Distrito Central y a nivel nacional
Durante el diálogo, ambas partes destacaron la importancia de generar espacios dignos para la educación y garantizar que los estudiantes cuenten con condiciones adecuadas para su aprendizaje.
Es de destacar que Fujiyama es conocido en todo el país por su labor social en el apoyo de la educación con su proyecto de construir 1,000 escuelas como espacios dignos para la educación de los niños.
Uno de los acuerdos principales fue la dotación de pupitres a la escuela Lomas del Diamante, ubicada en el Distrito Central, mejorando así las condiciones de estudio para decenas de estudiantes, acción que busca brindar un entorno más cómodo y seguro dentro del aula.
Además, se anunció que la Secretaría de Educación respaldará la construcción de dos nuevos centros educativos en terrenos pertenecientes al Estado de Honduras, ampliando la cobertura educativa en la capital y fomentando el acceso a la enseñanza de calidad.
La institución educativa reconoció y valoró la labor solidaria de Fujiyama, reiterando que este tipo de alianzas estratégicas son fundamentales para avanzar en la mejora de la infraestructura educativa y la calidad de la enseñanza.
Por otra parte, la Secretaría aseguró que ambas partes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta y articulada, sumando esfuerzos para garantizar que más niñas y niños en Honduras puedan acceder a una educación de calidad en espacios dignos y seguros.