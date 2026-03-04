Los 5 estilos que dominarán los Oscar 2026: De Emma Stone a Renate Reinsve

Los Angeles, Estados Unidos.- Con personalidades estéticas bien definidas, la moda actúa como prolongación del personaje y declaración de intenciones en la antesala de cada gala de premios, donde la moda es una herramienta más al servicio de la comunicación y del imaginario no solo de la personalidad de cada actriz, sino también de los personajes que encarnan.

Jessie Buckley: intensidad y clasicismo reinterpretado

La nominación de Jessie Buckley por Hamnet ha ido acompañada de una presencia rotunda en la alfombra roja. La actriz irlandesa ha optado “por siluetas de fuerte carga dramática, con estructuras marcadas y tejidos con peso, en una línea que dialoga con la intensidad emocional de su personaje”, dice el estilista Alberto del Sol. En los premios previos a los Oscar se la ha visto con diseños de casas históricas como Chanel y Balenciaga, firmas que encajan con su preferencia por el clasicismo revisitado.

Buckley “tiende a una paleta que oscila entre el negro profundo y los tonos joya, evitando los excesos cromáticos, algo que favorece a su fisonomía”, dice el estilista.Sus elecciones destacan “por la construcción del cuerpo del vestido: corpiños definidos, escotes contenidos y volúmenes estratégicos en mangas o faldas que aportan teatralidad sin caer en lo ornamental”. La actriz proyecta una imagen de rigor y sofisticación que refuerza su perfil como intérprete de gran calado dramático.En su caso, la moda no compite con la interpretación, sino que la amplifica. Hay en sus apariciones un eco del Hollywood clásico, pero filtrado por una sensibilidad que evita la nostalgia literal. Esa tensión entre pasado y presente es, precisamente, uno de los rasgos que definen su narrativa estilística.

Emma Stone: modernidad y naturalidad sofisticada

Nominada por Bugonia, Emma Stone ha consolidado un estilo reconocible que "conjuga minimalismo y riesgo medido" para el estilista experto. Embajadora habitual de Louis Vuitton, Stone ha apostado en esta temporada por siluetas limpias y detalles inesperados que rompen la rigidez del protocolo de gala.Vestidos lenceros combinados con piezas de punto, bordados sutiles sobre líneas depuradas o cortes que evocan los años noventa han marcado sus últimas apariciones.

La actriz "evita el exceso de accesorios y confía en la fuerza de la prenda principal, lo que aporta coherencia a un discurso que se mueve mediante la delicadeza".Su estilo transmite cercanía sin renunciar al refinamiento. Frente a la espectacularidad de otros enfoques, Stone propone "una elegancia que parece espontánea, casi desenfadada, aunque cuidadosamente estudiada". Esa naturalidad calculada es parte de su atractivo y encaja con una generación que reinterpreta la alfombra roja desde códigos menos rígidos.

Rose Byrne: equilibrio entre romanticismo y estructura

La australiana Rose Byrne compite por If I Had Legs I'd Kick You y ha desplegado un estilo que oscila entre la delicadeza romántica y la arquitectura precisa. En esta temporada ha recurrido a firmas como Chanel y Miu Miu, con vestidos bordados, aplicaciones de cristal y siluetas que combinan ligereza y definición. Byrne "se siente cómoda en tonos claros, desde el blanco al verde empolvado o el amarillo suave, y suele incorporar detalles artesanales que aportan textura al conjunto". A diferencia de otras nominadas que apuestan por la sobriedad, "ella introduce elementos decorativos sin saturar la imagen", desgrana el estilista.

Hay en su estilo "una voluntad de equilibrio: estructura en el patrón, fluidez en el tejido; brillo controlado, maquillaje natural". Esa armonía convierte sus apariciones en ejercicios de elegancia clásica con un punto actual, sin estridencias, pero con personalidad.

Kate Hudson: serenidad y fluidez

Con su candidatura por Song Sung Blue, Kate Hudson ha apostado por una estética basada en la fluidez y la sencillez aparente. Sus elecciones en la alfombra roja se inclinan hacia vestidos de seda o gasa, con caída ligera y cortes que priorizan la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Hudson "suele optar por tonos suaves, desde el champán hasta los pasteles o los neutros cálidos, en una paleta que refuerza una imagen de elegancia serena". Los escotes en V y las siluetas columna son habituales en su repertorio, así como una joyería discreta que no compite con el vestido.

"Su propuesta destaca por la contención. La actriz parece apostar por una feminidad clásica", que conecta con una tradición hollywoodiense menos teatral y más luminosa, en un estilo que "transmite seguridad sin necesidad de grandes gestos", añade el experto.

Renate Reinsve: minimalismo con carácter

La noruega Renate Reinsve, nominada por Sentimental Value, "representa la vertiente más depurada de esta edición". Su estilo bebe del minimalismo nórdico: líneas rectas, cortes limpios y una predilección por el negro o los tonos sobrios.

En recientes apariciones ha recurrido también a Louis Vuitton, con vestidos que destacan por la precisión del patrón y la ausencia de ornamentación excesiva. Reinsve "demuestra que la contundencia puede residir en la simplicidad, siempre que la prenda esté bien construida", dice el experto.

Cinco estilos, una temporada