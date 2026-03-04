Embajador de Cuba asegura que médicos recibían salario íntegro en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, aseguró que los médicos cubanos que prestaron servicios en el país durante dos años recibían su salario de manera directa y completa.

“El Gobierno de Honduras nunca envió ni transfirió dinero al Gobierno de Cuba. Se les pagaba directamente a los médicos; recibían su salario íntegro aquí, en sus cuentas”, afirmó el diplomático.

Loforte explicó que los profesionales de la salud percibían alrededor de 40,000 lempiras mensuales, monto que era depositado directamente en sus cuentas bancarias para que dispusieran libremente de esos recursos.