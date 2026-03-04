  1. Inicio
Embajador de Cuba asegura que médicos recibían salario íntegro en Honduras

El diplomático afirmó que los profesionales de la salud recibían directamente alrededor de 40 mil lempiras mensuales en sus cuentas bancarias

Loforte explicó que los profesionales de la salud percibían alrededor de 40,000 lempiras mensuales, monto que era depositado directamente en sus cuentas bancarias.

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, aseguró que los médicos cubanos que prestaron servicios en el país durante dos años recibían su salario de manera directa y completa.

“El Gobierno de Honduras nunca envió ni transfirió dinero al Gobierno de Cuba. Se les pagaba directamente a los médicos; recibían su salario íntegro aquí, en sus cuentas”, afirmó el diplomático.

Loforte explicó que los profesionales de la salud percibían alrededor de 40,000 lempiras mensuales, monto que era depositado directamente en sus cuentas bancarias para que dispusieran libremente de esos recursos.

Gobierno de Nasry Asfura da por concluido convenio de brigada médica cubana

"Los médicos ganaban alrededor de 40,000 lempiras. Se depositaban a sus cuentas y ellos disponían de eso", aseguró el embajador cubano.

El embajador detalló que los convenios de este tipo son acuerdos formales entre Estados, en los que se negocian las condiciones salariales, laborales y de vida de los cooperantes, quedando todo establecido en un documento oficial suscrito por ambas naciones.

Según indicó, sobre la base de ese convenio fue que los médicos cubanos trabajaron en Honduras durante los dos años que duró el acuerdo, el cual ya concluyó.

Ministerio Público investiga infiltración de personal no médico en brigadas cubanas

Las declaraciones surgen en medio del debate público tras la salida de la brigada médica cubana del país, luego de finalizar el período de cooperación establecido entre ambos gobiernos.

