Colegio Médico y autoridades de la Sesal dialogan sobre aumento del presupuesto al sector salud

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y del Colegio Médico de Honduras (CMH) sostuvieron este miércoles una reunión en la que abordaron temas como la creación de nuevas plazas, mejoras salariales para los médicos, entre otros.

La mayoría de los temas están ligados al incremento del presupuesto en el sector salud; en ese sentido, Samuel Santos, presidente del CMH, dio a conocer que existe una propuesta de aumento de unos 12,000 millones de lempiras al presupuesto.

Dentro de ese incremento se proyecta un aumento del 30% en el presupuesto dedicado a las residencias médicas. "Esto amplía las posibilidades de formación en especialidades en Honduras”, expresó el presidente del CMH.

Fortalecer las residencias permitirá mayor cobertura de especialistas en el sistema sanitario nacional, y permitirá reducir un poco el déficit que hay y mejorar la atención de los hondureños que buscan atención médica en los establecimientos de salud.

Respecto a la cuota partidaria, que de acuerdo a la denuncia del colegio hecha el martes, se estaría pidiendo al personal de salud actual y al que se contrate por parte de la Sesal.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, desmintió la información y aclaró al Colegio que no se está pidiendo cuota partidaria a los médicos.

"En ningún momento la Sesal ha girado una circular para los empleados, así como las nuevas contrataciones. Desmentimos cualquier tipo de información o desinformación que surja al respecto entre la Secretaría de Salud", indicó.

Midence calificó la reunión con la directiva del Colegio como "cordial y respetuosa". Además, informó que ya fue presentado el reglamento del Decreto de Emergencia en Salud y que se entregó un borrador al CMH para que ambas partes acompañen y fortalezcan el proceso.

Sobre el presupuesto para seguir con la construcción de los hospitales que aprobó la administración anterior, el funcionario explicó que ya existe un presupuesto aprobado, y que, junto con el CMH, se han identificado las necesidades de personal que requerirán estos centros asistenciales.

La reunión finalizó con el compromiso de ambas partes para mantener un diálogo que garantice las mejores condiciones laborales para el personal sanitario y fortalezca la atención en el sistema público de salud.