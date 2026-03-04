Sindicato de la ENEE denuncia fracaso en programa de reducción de pérdidas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel Aguilar, denunció que el programa de reducción de pérdidas implementado por la estatal no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado.

Según Aguilar, pese a que se aprobaron presupuestos significativos para ejecutar logística e inversión, las pérdidas eléctricas actualmente sobrepasan el 38.8 %, cifra que —afirmó— refleja un incremento sostenido en los últimos cuatro años.

“La aspiración bajo lo que establecía el decreto 2022, del pueblo hondureño y los trabajadores de la ENEE, es que bajo el presupuesto y lo que estimaba el gobierno pasado, se redujeran pérdidas, porque el presupuesto era bastante alto”, expresó el dirigente sindical.