Sindicato de la ENEE denuncia fracaso en programa de reducción de pérdidas

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel Aguilar, denunció que el programa de reducción de pérdidas implementado por la estatal no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado.
Según Aguilar, pese a que se aprobaron presupuestos significativos para ejecutar logística e inversión, las pérdidas eléctricas actualmente sobrepasan el 38.8 %, cifra que —afirmó— refleja un incremento sostenido en los últimos cuatro años.
“La aspiración bajo lo que establecía el decreto 2022, del pueblo hondureño y los trabajadores de la ENEE, es que bajo el presupuesto y lo que estimaba el gobierno pasado, se redujeran pérdidas, porque el presupuesto era bastante alto”, expresó el dirigente sindical.
Aguilar calificó como un fracaso el manejo de los recursos destinados al programa y señaló que los esfuerzos realizados no lograron contener el impacto financiero que representan las pérdidas técnicas y no técnicas para la empresa estatal.
El sindicalista indicó que el presupuesto asignado a la ENEE superaba los 7,500 millones de lempiras y que, según otros datos analizados por el gremio, la cifra podría haber sobrepasado los 12 mil millones, lo que a su criterio hace indispensable una revisión exhaustiva.
En ese sentido, informó que el sindicato ha solicitado ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la realización de una auditoría forense para determinar en qué se invirtieron los fondos, quiénes administraron los recursos y quiénes serían los responsables de los resultados obtenidos.
“Ese dinero es del pueblo hondureño”, subrayó Aguilar, al insistir en que debe existir transparencia en el manejo de los recursos públicos y rendición de cuentas sobre el programa de reducción de pérdidas.