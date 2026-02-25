Por cada médico cubano se pudieron emplear a dos hondureños, según el CMH

Tegucigalpa, Honduras.- Con el salario y demás prebendas que recibió la brigada de médicos cubanos que vinieron a trabajar a Honduras se pudo emplear a dos médicos hondureños, denunció el Colegio Médico de Honduras (CMH). El viceministro de la Secretaría de Salud (Sesal) Ángel Eduardo Midence aseguró este miércoles que el Estado pagaba 1,600 dólares (más de 42,000 lempiras al cambio de hoy) por cada miembro de la brigada cubana, incluyendo doctores, personal de apoyo y auxiliares. Según el funcionario, los cooperantes también exigían vivienda con condiciones específicas, vehículo, alimentación y pasajes a Cuba, lo que elevaba el costo del acuerdo.

De acuerdo a las declaraciones del viceministro, la brigada en un inicio fue integrada por 82 médicos; sin embargo, finalizó con 172 extranjeros. Al hacer los cálculos se puede establecer que fueron 275,200 dólares que se le pagaban a la brigada mensualmente, es decir, más de 7.3 millones de lempiras. La brigada estuvo por dos años en el país, por lo que el Estado pagó más de 175 millones de lempiras durante ese tiempo. Ante eso, el titular del CMH, Samuel Santos, manifestó que con lo que la administración anterior pagaba a los médicos extranjeros se pudo contratar a dos médicos hondureños y así paliar un poco el déficit de galenos que hay en el sistema sanitario público. Santos detalló que la base salarial del médico hondureño cuando los cubanos llegaron a laborar al país era de 29,000 lempiras, pero el año pasado se subió la base salarial a 36,000 lempiras. Sin embargo, sumando las prebendas que tenían los galenos extranjeros recibían más de 1,600 dólares.

"Ellos recibían más de 42,000 lempiras, pero eran libres porque no pagan impuestos, ni seguridad social, ni transporte; el médico hondureño además tiene que pagar su propio transporte, sus alimentos, vivienda, su telefonía celular, trasladarse a su lugar de trabajo", dijo. En ese sentido el galeno señaló que "si sumamos toda la cantidad de todas las prebendas, más el salario neto que recibían podría haberse contratado a dos médicos hondureños con lo que se contrataba a un médico extranjero".

Cancelación de convenio

Este día las autoridades sanitarias dieron a conocer de la cancelación del convenio con la brigada cubana. De acuerdo a las declaraciones del viceministro Midence, la brigada no cumplió con los requisitos que son: ser gratuita, cumplir con una estadía en el país de no más de 90 días y acreditarse o colegiarse temporalmente en el Colegio Médico que es el ente regulador para ejercer la medicina en el país. "En ese sentido la brigada no fue gratuita, se le pagaban 1,600 dólares a cada uno de los recursos, no solamente médico; y más allá de eso había que pagarle vivienda, pagarle vehículo que lo desplazara cuando fuera a su trabajo, alimentación y gastos de pasaje", detalló el funcionario. Agregó que los médicos hondureños en zonas remotas que quisieran tener esos beneficios y acceso a esas oportunidades.