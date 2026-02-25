Médicos internos de la UNAH anuncian paro nacional por falta de pagos y firma de convenio

Tegucigalpa, Honduras.- Médicos internos y de servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunciaron un paro nacional de labores debido a la falta de pagos y a la no renovación del convenio interinstitucional que regula su trabajo en hospitales y centros de salud del país.
La representante del movimiento, Evelyn Martínez, explicó que la medida responde a la ausencia de un acuerdo entre la UNAH y la Secretaría de Salud (Sesal), lo que impide formalizar sus contratos y les deja sin respaldo económico y legal.
“Estamos desprotegidos económicamente y no podemos fijar nuestro contrato para reconocer la labor que hacemos de lunes a domingo en guardias y centros asistenciales”, afirmó.
Según los médicos, alrededor de 250 internos y más de 200 profesionales en servicio social están a la espera de la firma del convenio.
Añadieron que no todos se encuentran en Tegucigalpa, ya que cubren regiones como Copán, Roatán y Tocoa, donde apoyan la atención en hospitales y centros de salud.
Los manifestantes señalaron que llevan cerca de dos meses sin recibir salario. Incluso, indicaron que un grupo de internos finalizó su periodo en enero sin que se les haya informado cuándo recibirán el pago correspondiente.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Galo, explicó que el convenio tripartito venció el 31 de diciembre y que no pudo renovarse con la administración anterior debido al cambio de gobierno.
Detalló que actualmente el documento se encuentra en revisión por parte de la Sesal y que sería remitido a la UNAH para su análisis.
El académico agregó que el nuevo gobierno asumió funciones el 28 de enero y que se encuentra reorganizando compromisos administrativos y financieros, lo que ha retrasado la firma del acuerdo que garantiza el pago de los médicos en formación.
Mientras tanto, los internos advirtieron que mantendrán el paro hasta que se formalice el convenio y se les garantice el pago de sus salarios, al considerar que su labor es clave para el funcionamiento de los centros asistenciales a nivel nacional.