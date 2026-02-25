Médicos internos de la UNAH anuncian paro nacional por falta de pagos y firma de convenio

Tegucigalpa, Honduras.- Médicos internos y de servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunciaron un paro nacional de labores debido a la falta de pagos y a la no renovación del convenio interinstitucional que regula su trabajo en hospitales y centros de salud del país. La representante del movimiento, Evelyn Martínez, explicó que la medida responde a la ausencia de un acuerdo entre la UNAH y la Secretaría de Salud (Sesal), lo que impide formalizar sus contratos y les deja sin respaldo económico y legal. “Estamos desprotegidos económicamente y no podemos fijar nuestro contrato para reconocer la labor que hacemos de lunes a domingo en guardias y centros asistenciales”, afirmó.

Según los médicos, alrededor de 250 internos y más de 200 profesionales en servicio social están a la espera de la firma del convenio. Añadieron que no todos se encuentran en Tegucigalpa, ya que cubren regiones como Copán, Roatán y Tocoa, donde apoyan la atención en hospitales y centros de salud. Los manifestantes señalaron que llevan cerca de dos meses sin recibir salario. Incluso, indicaron que un grupo de internos finalizó su periodo en enero sin que se les haya informado cuándo recibirán el pago correspondiente.