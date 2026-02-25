Comisión de Gestión elige a Roy Donaldo Menjívar como nuevo rector de la Unag

Tegucigalpa, Honduras.- Tras revocar a la Junta de Dirección Universitaria (JDU) la Comisión para la Gestión de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) eligió este martes 24 de febrero al doctor Roy Donaldo Menjívar como nuevo rector de esa academia de estudios, ubicada en Catacamas, Olancho. Con esta acción, este grupo de trabajo nombrado por el Congreso Nacional busca imponer cierto orden dentro de unas de las instituciones de la educación superior estatal más conflictivas en la última década.

En el Libro de Actas de Sesiones de la Comisión para la Gestión Universitaria, se encuentra el acta 002-2026 correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de febrero del año 2026, donde se establece la convocatoria, el nombramiento y juramentación en propiedad del nuevo rector. Se tuvo por firme el acuerdo adoptado por mayoría, mediante el cual se decidió dar continuidad al Concurso Público de Méritos iniciado por la extinta JDU y proceder al nombramiento en propiedad del candidato con mayor puntaje. Tras su selección se le notificó a Menjívar, quien liderará la Unag durante tres años. Menjívar fue juramentado este miércoles en una sesión realizada por la mañana. Desde ese momento entró en funciones, cargando la responsabilidad de llamar a los aproximadamente 2,800 estudiantes para que regresen lo más pronto posible a clases presenciales, así como impulsar la investigación.