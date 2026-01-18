Juan Diego Zelaya tomará posesión como alcalde en el Museo para la Identidad Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde electo Juan Diego Zelaya asumirá oficialmente la Alcaldía de Tegucigalpa el próximo 25 de enero, a las 7:00 de la mañana, en un acto simbólico pero representativo que se realizará en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), ubicado en el centro histórico de la capital hondureña. "Siguiendo el ejemplo del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, vamos a hacer algo muy pequeño en el centro de la ciudad, pero sí tendremos un evento formal para tomar posesión y empezar a trabajar. De hecho, ya estamos comenzando desde ahora", afirmó Zelaya en entrevista con EL HERALDO. La toma de posesión fue planificada tomando en cuenta que ese mismo día también asumirá funciones la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional y dará inicio la primera legislatura, alrededor de las 10:00 u 11:00 de la mañana. "Elegimos el MIN por su importancia histórica y cultural, y porque es un espacio pequeño y simbólico. Queremos que los capitalinos sientan el centro histórico como un espacio público revitalizado", explicó el edil. El acto contará con la presencia de medios de comunicación, cuerpo diplomático, algunos invitados especiales y familiares, así como de los miembros de la corporación municipal entrante. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El evento será simbólico y tranquilo, y de ahí nos trasladaremos al Congreso Nacional para acompañar la toma de posesión de la nueva junta directiva. La idea es sanar heridas, avanzar y progresar juntos", agregó Zelaya. El alcalde electo destacó que, aunque el proceso de transición no ha sido típico, esto no detendrá el inicio de sus funciones desde el primer día.

“Los capitalinos no deben preocuparse: los permisos de operación y construcción ya están coordinados y vamos a trabajar desde ya”, aseguró. Zelaya hizo un llamado al diálogo abierto entre todos los sectores. “El pasado ya pasó, hay que darle vuelta a la página y unirnos para trabajar por esta ciudad. Todos juntos para sacar adelante Tegucigalpa, Comayagüela y el país”, expresó.

Deudas y proyectos paralizados

Uno de los principales retos que enfrenta la nueva administración es la deuda de más de 11,000 millones de lempiras que mantiene la Alcaldía Municipal. "El principal problema son los 11,000 millones de lempiras de deuda. Resolver eso permitirá activar proyectos paralizados, como la represa San José, el túnel de La Florencia, el bulevar Suyapa y las viviendas de las familias afectadas de la colonia Guillén", explicó Zelaya. Para encontrar soluciones, la municipalidad trabaja en coordinación con la banca nacional, internacional y organismos multilaterales. El edil aseguró que priorizará la reactivación de los proyectos más importantes durante su primer año de gestión, entre ellos la represa San José, el túnel de La Florencia, obras en el bulevar Suyapa, la construcción de viviendas para las familias afectadas de la colonia Guillén, así como la reparación de calles, mercados y barrios. “Todo lo que esté paralizado será revisado y puesto a funcionar. No se trata de desechar lo que ya funciona, sino de avanzar juntos”, afirmó el alcalde virtual capitalino. Entre los proyectos que continuarán se encuentran aquellos iniciados por la administración anterior y que han demostrado ser útiles, como la clínica veterinaria municipal. “Sí se continuará con los programas iniciados por el gobierno anterior. Aquí no se trata de ver el pasado como algo negativo, sino de avanzar juntos”, añadió Zelaya.

El nuevo edil reiteró que la solución a la deuda permitirá que Tegucigalpa recupere inversión y desarrollo, beneficiando directamente a los capitalinos. “Trabajaremos para que los recursos lleguen a los proyectos que realmente impactan en la vida de la gente”, aseguró.

Postura ante denuncias de Jorge Aldana