Médicos descentralizados en Olancho cumplen una semana en protestas por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.– Este martes se cumplen siete días de protestas protagonizadas por médicos descentralizados en el departamento de Olancho, quienes denuncian el incumplimiento en el pago de salarios.

Los manifestantes señalaron que existen adeudos pendientes, entre ellos el salario correspondiente al mes de diciembre, pago del aguinaldo y liquidaciones, situación que, según aseguran, produjo afectaciones en la atención sanitaria de los municipios de Santa María del Real, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí.

"No tenemos comida en nuestras casas, no hemos podido pagar la renta y hay muchas necesidades en las familias que formamos parte del sector salud. Estamos unidos para que las autoridades correspondientes nos den una respuesta", expresaron los manifestantes.

Con pancartas en mano, los médicos reiteraron que las protestas se han desarrollado de manera pacífica durante los últimos días; sin embargo, advirtieron que, ante la falta de respuestas oficiales se mantendrán en alerta y continuarán con las acciones de protesta .

"El llamado es contundente a las autoridades, ahorita hemos estado de manera pacífica, estamos tomando las carreteras dos horas y la habilitamos por 15 minutos; las personas no tienen la culpa, y el comercio no puede parar", expresó.