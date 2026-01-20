Al menos ocho centros de salud de Lempira paralizan labores por falta de pago

Lempira, Honduras.– Al menos ocho centros de salud del departamento de Lempira se mantienen en paro este martes 20 de enero, debido a que desde hace varios meses no reciben el pago de sus salarios.

“La primera presión que estamos haciendo es para la Secretaría de Finanzas, ya que esta decisión se tomó porque no ha habido desembolsos a las redes. A algunas les deben noviembre, diciembre y el aguinaldo”, aseguró uno de los doctores afectados por la situación.

El galeno enfatizó que el problema no solo afecta a Lempira, ya que, según explicó, “a nivel nacional no se ha hecho ningún desembolso a las redes descentralizadas”. En el caso especificó de Lempira, las primeras afectadas son las redes de Colosuca y Lepaera.