Al menos ocho centros de salud de Lempira paralizan labores por falta de pago

Lempira, Honduras.– Al menos ocho centros de salud del departamento de Lempira se mantienen en paro este martes 20 de enero, debido a que desde hace varios meses no reciben el pago de sus salarios.
“La primera presión que estamos haciendo es para la Secretaría de Finanzas, ya que esta decisión se tomó porque no ha habido desembolsos a las redes. A algunas les deben noviembre, diciembre y el aguinaldo”, aseguró uno de los doctores afectados por la situación.
El galeno enfatizó que el problema no solo afecta a Lempira, ya que, según explicó, “a nivel nacional no se ha hecho ningún desembolso a las redes descentralizadas”. En el caso especificó de Lempira, las primeras afectadas son las redes de Colosuca y Lepaera.
Asimismo, advirtió que otras redes podrían sumarse a la medida de presión si la situación no cambia en los próximos días, lo que agravaría aún más la crisis en el sistema de salud.
Los manifestantes también expresaron su preocupación por la próxima transición de gobierno, ya que temen que los pagos pendientes se retrasen por semanas o incluso meses.
Los centros de salud que paralizaron sus labores están ubicados en varios municipios de Lempira, entre ellos La Campa, San Marcos de Caiquín, San Manuel, Belén y San Sebastián.
Ante el cierre de estos establecimientos, los pobladores de dichas comunidades deberán recurrir a otros servicios de salud para recibir atención médica, mientras persista el paro laboral.
La exigencia del personal es clara: que las autoridades sanitarias regularicen de manera inmediata los pagos pendientes y, de ser posible, antes de que se concrete el cambio de gobierno.
Hasta el momento, las autoridades sanitarias no se han pronunciado sobre esta situación, aunque el personal en protesta mantiene la esperanza de obtener una pronta respuesta a sus demandas.