Centro de salud de Belén Gualcho se va a paro por falta de pagos y medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del centro de salud de Belén Gualcho, en el departamento de Ocotepeque, iniciaron un paro de labores debido a la falta de transferencias para el pago de salarios y la compra de medicamentos desde hace dos meses.

La doctora María Almendarez, una de las afectadas, calificó como lamentable la problemática y señaló que no es la primera vez que el personal se ve obligado a suspender actividades por la misma causa.

“En un año y medio, prácticamente ya son tres veces las que nos hemos ido a paro por el mismo problema, que no nos solventan el pago”, expresó.