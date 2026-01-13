  1. Inicio
Centro de salud de Belén Gualcho se va a paro por falta de pagos y medicamentos

Personal sanitario denuncia atrasos salariales de noviembre, diciembre y aguinaldo, además de desabastecimiento de medicamentos

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 09:55
Los afectados señalaron que no es la primera vez que el personal se ve obligado a suspender actividades por la misma causa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del centro de salud de Belén Gualcho, en el departamento de Ocotepeque, iniciaron un paro de labores debido a la falta de transferencias para el pago de salarios y la compra de medicamentos desde hace dos meses.

La doctora María Almendarez, una de las afectadas, calificó como lamentable la problemática y señaló que no es la primera vez que el personal se ve obligado a suspender actividades por la misma causa.

“En un año y medio, prácticamente ya son tres veces las que nos hemos ido a paro por el mismo problema, que no nos solventan el pago”, expresó.

Detalló que actualmente se les adeuda el salario correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, además del aguinaldo. Recordó que en ocasiones anteriores el atraso fue aún mayor.

“Las veces anteriores que nos hemos ido a paro ha sido porque estuvimos hasta cinco meses sin pagos”, agregó.

Según explicó, la falta de transferencias no solo afecta a los empleados, sino también a la población que acude al establecimiento de salud.

“El problema de que no caen las transferencias es que no hay para comprar medicamentos, no le podemos dar la atención que se merece la población y no hay pago para nosotros como empleados”, señaló.

El personal sanitario indicó que el paro se mantendrá de forma indefinida hasta que las autoridades correspondientes resuelvan la situación y se normalicen los pagos y el abastecimiento de medicamentos.

