Covi informa que no ha llegado a acuerdo con gobierno y se mantiene aumento al peaje

Tegucigalpa, Honduras.- La Concesionaria Vial Honduras (Covi) informó que no se ha establecido ningún acuerdo con el gobierno de Xiomara Castro y el aumento al peaje en la carretera CA-5 se mantiene. Ante el vencimiento del acuerdo entre el gobierno de Honduras y Covi para mantener sin variaciones las tarifas de peaje, el 8 de enero se anunció el incremento y los nuevos precios que aplicarán a partir del 15 de enero.

Mediante un comunicado, Covi precisó que "a la fecha se mantiene la decisión, amparada en contrato, de ajustar la tarifa de peaje que corresponde a 2026". A su vez, la empresa establece que "tampoco ha sido cancelado el monto que el gobierno le adeuda por concepto del subsidio de la tarifa de 2024 y 2025, y que el acuerdo suscrito que mantenía la tarifa del año 2020 vence el día 14 de enero de 2026". Dicha deuda asciende a 14 millones de dólares, es decir, más de 364 millones de lempiras —al cambio actual—, correspondiente a los años 2024 y 2025. "El aumento que, por contrato, aplica a partir del próximo 15 de enero y que ya está programado, es retroactivo, es decir, reflejará el monto que la tarifa debe tener en 2026 y que durante los últimos 5 años se ha venido subsidiando", plasmó Covi este 12 de enero.

¿De cuánto sería el aumento

Actualmente los carros livianos pagan 22 lempiras en cada una de las casetas de peaje, pero este 2026 la proyección es cobrar 31 lempiras, es decir, 9 lempiras más. En los carros de dos ejes se pagan 90 lempiras y pasará a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras. En tanto, los carros de tres ejes pagan actualmente 134 lempiras y pasarían a pagar 184 lempiras, con un aumento de 41 lempiras.