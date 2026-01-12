Ni minifaldas o escotes: nuevas prohibiciones en el Hospital General de Atlántida

Atlántida, Honduras.- El Hospital General de Atlántida implementó nuevos requerimientos para que los pacientes puedan ingresar a sus instalaciones. De ahora en adelante, el código de vestimenta se evaluará estrictamente. La directora del Hospital General de Atlántida, Sylvia Bardales, defendió las restricciones de vestimenta para el ingreso de pacientes y visitantes, al señalar que se trata de una medida vigente desde hace varios meses y no de una disposición reciente. “Creo que esto no tendría ni por qué discutirse, esto no es algo que se implementó desde ahorita, sino que desde hace meses”, expresó Bardales, al referirse a las críticas surgidas por la aplicación de la normativa.

La funcionaria explicó que el personal asignado en los portones del hospital cuenta con instrucciones claras para regular el ingreso de personas. Además, informó que se han colocado banners informativos en todas las instalaciones en los que se detallan las restricciones relacionadas con la vestimenta permitida. "Ya están no solo las instrucciones para el personal que está en los portones, que es el que permite la entrada a visitas, pacientes y familiares, sino que además se han colocado unos banners donde se especifica qué tipo de restricciones se hacen respecto a la vestimenta", indicó. Bardales sostuvo que la medida no debería generar sorpresa ni molestia, ya que responde a criterios de orden y respeto dentro de un centro hospitalario. "No es nada que nos deba ofender o extrañar, porque son extremos los que no queremos permitir aquí. Siempre se ha dado y realmente no entendemos por qué", añadió.