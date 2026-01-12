¿En qué zonas no habrá luz este martes 13 de enero en el DC y otros municipios?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de las zonas que no contará con electricidad este martes -13 de enero- en Honduras. Según el calendario semanal, compartió por la estatal eléctrica, decenas de barrios, colonias y aldeas no contarán con energía eléctrica desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Valle, Cortés, Copán y Francisco Morazán son los departamentos que se verán afectados. A continuación, el listado compartido de manera oficial:

San Lorenzo, Valle de 8:00 a.m. a 2 p.m.

Col. Altos de la Flor, carretera a Jícaro Galán. el Guayabo #1, bañaderos, el Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, lagartillo, los Limones, Nacaome. aldea el Chiflón, las Balitas, aldea las Mesas, San Francisco de Coray (bo. Managua, bo. el Centro, bo. la Presa, bo. el Calvario, bo. el Sombreroto, bo. el Llano, bo. Miraflores), aldea Cerro Grande, aldea las Vegas, la Libertad, San Miguelito, Alubaren, Reitoca, Curaren, San Marcos de Curaren. quebrada Honda, las Mesas, aldea San Nicolás, desvío de la Llave, aldea Santa Bárbara, aldea la Ceibilla, el Avispero, Sonares, el Juancho, San Antonio de las Guarumas, desvío el Transito, aldea el Transito, llano Liso, el Refugio, la Baraja, aldea San Rafael, paso Real, rincón del Terrero, aldea el Talquezal, puente 6,7, el Limón, el Guayabo #2, agua Fría, aldea la Arada, el Carreto, el Volcancillo, isla San Carlos, Calicanto, el Cubulero, el Pozo Zarco, la Puerta Nacional, aldea la Laguna, Playitas, Huatales, la Sonora, el Trasmayo, los Amates, Playa Grande, el Ojustal, isla San Carlos, el Naranjo, el Aceituno, la Peña #2, aldea el Estero, el Candil, Alianza, bo. Mongolla, bo. las Delicias, bo. Arriba, bo. Abajo, bo. el Cementerio, bo. el Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto, la Arada, Santa Lucia, Langue (los Llanos, el Hato, las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa, el Rincón). las Lajas, el Amatillo (el Resbaloso, paso Hondo, el Chorro, aldea Piedras Blancas, aldea Santa Rita, la Coyota, aldea los Luises, Conchal, el Capulín, la Guacimada, el Pochote, el Monumento, la Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos del Nancito, el Chorro, el Portillo, los Almendros, los Horcones, el Zapote, la Orilla, el Llano de Jesús, las Lomas, el Junquillo, el Picacho, Santa Ana, el Platero), Goascoran, la Pital, el Chocolate, la Peña, el Rodeo, Agua Blanca, las Uvas, la Puya, Sampito, Aramecina, llano del Pueblo, el Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, la Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, el Nance, Santa Lucia, el Pedregal, el Aguacate, las Pozas, los Terreros, la Laguna, el Coyote, el Chaparral, Macuelizo, Caridad, la Canadá, las Delicias, el Terremoto, los Vinos, las Minitas, el Edén, la Arada, Lauterique, el Ajuste, Cofradía, las Minitas, el Amate, Pueblo Chiquito, las Lomitas, el Tejar, Aguantequerque, quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, la Quesera, llano de Guarima, casa San Francisco, centro Divina Providencia, las Mesas, la Arada, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, el Jícaro, Mercedes de Oriente, las Aradas, las Pitayas, casa Nueva, San Juan, el Rodeo, San José de los Llanos, los Horcones, el Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bo. Morazán, parte del Estadio Nacional, Congreso Nacional, bo. el Olvido, bo. la Guadalupe, parte de col. Palmira, Hotel Honduras Maya, distrito hotelero Plaza San Martín, parte del blvd. Morazán (desde el puente desnivel del bo. Guadalupe hasta Baleadas Express), parte de col. San Carlos (ave. República de México), bo. la Hoya, y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, Teleton, col. Pastor Zelaya I y II, bo. Cabañitas, col. Flor del Valle (Este), San José Cahsa, col. El Triángulo, Cottonwise, col. Valle de Sula (Este).

Santa Rosa de Copán de 08:20 a.m. a 02:20 p.m.