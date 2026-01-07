  1. Inicio
Pacientes renales se reunieron con el presidente electo para plantear necesidades

En la reunión sostenida en las últimas semanas con el presidente electo, los pacientes renales le expusieron al nuevo mandatario, cuáles son sus prioridades

En junio del año anterior, cientos de pacientes protestaron en las calles de Comayagüela, exigiendo un mejor trato.

Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad de hondureños que adolecen de insuficiencia renal crónica es una de las más relegadas en materia de salud en el país; sin embargo, sus expectativas con la llegada del nuevo gobierno son positivas y alentadoras.

En la actualidad, son más de cinco mil compatriotas que reciben atención sanitaria en varios centros hospitalarios y otras entidades médicas, para poder sobrellevar los síntomas que implican convivir con esta enfermedad.

Durante los cuatro años de gobierno de Xiomara Castro, los pacientes renales se quejaron constantemente de las deficientes atenciones, de la falta de los reactivos para sus atenciones semanales y de la falta de pago del Estado, con algunas casas médicas a las que el gobierno pagaba una tercerización de los servicios médicos.

José Nolasco, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de Honduras, reveló, que sus perspectivas son distintas para el 2026.

"Los pacientes renales tenemos muy buenas expectativas y sobre todo a los compañeros a nivel de país, ya que ya tuvimos el primer acercamiento con el presidente electo (Nasry Asfura), quien se ha comprometido, nos ha escuchado y nos ha tomado en cuenta", aseguró.

Nolasco y los demás connacionales que sufren de esta afección renal, esperan que las promesas que "Tito" Asfura les ha hecho luego de salir electo presidente, no se quede en eso, y que en el transcurso del gobierno los siga tomando en cuenta para poder tener mesas de trabajo y llevar soluciones.

¿Cuáles son sus prioridades?

Dentro de las prioridades mas puntuales que la Asociación de Pacientes Renales de Honduras le expuso al nuevo mandatario, están: la garantía de sus tratamientos, el abastecimiento de medicamentos para practicar las diálisis y la realización de otros procedimientos que ellos requieren para llevar una vida dentro de los parámetros normales.

Además, le pidieron un apoyo económico directo a cada uno de los pacientes, "ya que tenemos casos de muchos compañeros que fallecen por no tener la condición económica para poder llegar a su sesión de hemodiálisis", señaló José Nolasco.

En la actualidad, dos compañías brindan el servicio subrogado al Estado de Honduras, porque el sistema sanitario no cuenta con el equipo y recurso humano para hacerlo.

A razón de eso, Totalmente, en la reunión con el presidente electo Nasry Asfura, le hicieron ver que uno de los aspectos fundamentales son los procesos de licitación que se realizan, para que estos se hagan de manera transparente, apegados a la Ley de Contratación del Estado, para que ellos no sufran las consecuencias cuando tienen las atenciones médicas.

