Pacientes renales exigen respuesta tras denuncias por negligencia: "Queremos vivir"

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de pacientes renales realizó este viernes en horas de la mañana un plantón frente al Ministerio Público (MP) para exigir que se agilicen las denuncias que han interpuesto desde hace varios meses por maltrato físico y verbal, negligencia médica y falta de reconocimiento de sus tratamientos de diálisis.
Los manifestantes, provenientes de distintas zonas del país, aseguran que la Secretaría de Salud (Sesal) y la empresa que administra la clínica donde reciben atención se niegan a reconocer un fallo legal que respalda sus tratamientos en la clínica de Comayagüela.
“Estamos luchando por la vida. No es un tema político, es el derecho a la salud y a seguir con vida”, dijo Merari Zepeda, una de las pacientes que encabezó la manifestación.
Zepeda explicó que las denuncias fueron presentadas hace más de cuatro meses y que hasta ahora no han recibido respuesta clara del Ministerio Público.
“Queremos que el fiscal general actúe con la misma rapidez que en otros casos. Nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a vivir”, expresó.
Por su parte, Lourdes Valdez, también paciente renal, relató que la falta de atención y la demora en el reconocimiento de los tratamientos ha tenido consecuencias mortales.
“En los últimos meses se nos murieron más de 40 compañeros porque nos trasladaron a otro centro donde no recibíamos la atención adecuada. Nos están condenando a morir lentamente”, afirmó.
Agresiones de colectivos de Libre
Durante la protesta, los pacientes también denunciaron haber sido agredidos físicamente por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) en manifestaciones anteriores.
“Hace poco hicimos un plantón y fuimos golpeados y amenazados por colectivos de Libre. Solo pedimos justicia y respeto, no andamos haciendo política”, agregó Valdez.
Además, los manifestantes señalaron que no han recibido acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), pese a haber solicitado apoyo en reiteradas ocasiones.
Ante ello, presentaron una denuncia formal ante la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el fin de obtener respaldo legal y que sus casos sean visibilizados.
Según los organizadores, alrededor de 200 personas participaron en la manifestación y aseguraron que permanecerán vigilantes hasta obtener una respuesta concreta.
“Solo pedimos que se apliquen las leyes y que se nos reconozca nuestro tratamiento. Queremos vivir, no morir esperando”, concluyó Zepeda.