Pacientes renales exigen respuesta tras denuncias por negligencia: "Queremos vivir"

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de pacientes renales realizó este viernes en horas de la mañana un plantón frente al Ministerio Público (MP) para exigir que se agilicen las denuncias que han interpuesto desde hace varios meses por maltrato físico y verbal, negligencia médica y falta de reconocimiento de sus tratamientos de diálisis.

Los manifestantes, provenientes de distintas zonas del país, aseguran que la Secretaría de Salud (Sesal) y la empresa que administra la clínica donde reciben atención se niegan a reconocer un fallo legal que respalda sus tratamientos en la clínica de Comayagüela.

“Estamos luchando por la vida. No es un tema político, es el derecho a la salud y a seguir con vida”, dijo Merari Zepeda, una de las pacientes que encabezó la manifestación.

Zepeda explicó que las denuncias fueron presentadas hace más de cuatro meses y que hasta ahora no han recibido respuesta clara del Ministerio Público.

“Queremos que el fiscal general actúe con la misma rapidez que en otros casos. Nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a vivir”, expresó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, Lourdes Valdez, también paciente renal, relató que la falta de atención y la demora en el reconocimiento de los tratamientos ha tenido consecuencias mortales.

“En los últimos meses se nos murieron más de 40 compañeros porque nos trasladaron a otro centro donde no recibíamos la atención adecuada. Nos están condenando a morir lentamente”, afirmó.