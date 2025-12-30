EE UU reafirma colaboración con Honduras tras encuentro con presidente electo Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- La encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, sostuvo un encuentro con el presidente electo Nasry Asfura para reafirmar el compromiso de Washington de trabajar junto al próximo gobierno hondureño en áreas de interés común. A través de una publicación en sus canales oficiales, durante la reunión, Hoey destacó la importancia de fortalecer la seguridad regional, impulsar el crecimiento económico y avanzar en la lucha contra la inmigración ilegal, ejes que forman parte de las prioridades compartidas entre ambos países. La Embajada de Estados Unidos señaló que el encuentro refleja el interés de mantener una relación de cooperación estrecha basada en el respeto institucional y la colaboración bilateral, en especial frente a los retos que enfrenta Centroamérica.

Ayer, la Encargada de Negocios, Colleen Anne Hoey, se reunió con el presidente electo de Honduras, @titoasfura. Destacó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Honduras en prioridades regionales compartidas como poner fin a la inmigración ilegal, la seguridad y el... pic.twitter.com/HfJh6srVkp — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) December 31, 2025

El diálogo ocurre tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el miércoles 24 de diciembre, luego de obtener 1,479,822 votos (40.27%) con el 97.86% de las actas escrutadas. En el marco de la misma declaratoria, las autoridades electorales confirmaron este martes 30 de diciembre, los resultados a nivel municipal y legislativo para el período 2026-2030. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Partido Nacional obtuvo 151 alcaldías, mientras que el Partido Liberal alcanzó 76, Libertad y Refundación (Libre) 69 y el PINU una. Además, el partido que lidera Asfura consiguió 49 curules en el Congreso Nacional, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre con 35, el PINU con dos y Democracia Cristiana con uno. El acercamiento diplomático con Estados Unidos se da en un momento clave para el inicio del nuevo gobierno, consolidando canales de cooperación y fortaleciendo la relación bilateral en áreas estratégicas para Honduras y la región centroamericana.

