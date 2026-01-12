Roosevelt Hernández respalda decreto para que el CNE termine el conteo de actas

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, ministro de Defensa, se refirió al decreto aprobado por el Congreso Nacional (CN) y sancionado por el Poder Ejecutivo para concluir con el conteo de actas, labor encomendada al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El exjefe de las Fuerzas Armadas respaldó lo hecho por Luis Redondo y diputados de Libertad y Refundación (Libre), algo que ha generado polémica por su legalidad.
A su vez, opinó que contar el total de las actas servirá para mantener un proceso democrático acorde previo al fin de gobierno de Xiomara Castro.
“El recuento de votos debe realizarse por el Consejo Nacional Electoral tal como lo ordena el decreto aprobado por el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo y sancionado por la mandataria Xiomara Castro. Estamos a la espera del conteo total del 100% de las actas, y ojalá se resuelva antes que concluya este gobierno para salvaguardar el proceso democrático”, afirmó.
Hernández brindó sus declaraciones en un evento en Cancillería donde también estuvo el titular de la institución castrense, Héctor Valerio Ardón.
El jefe militar acotó que las Fuerzas Armadas están comprometidas con garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.
"La señora Presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato y nosotros igual, esa es la intención de la señora presidenta de la República, igual nosotros estamos encaminados en la misma dirección".
Valerio Ardón aclaró que ha recibido ninguna orden ni solicitud de captura contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como lo han afirmado diputados de la oposición autoconvocados recientemente. “No ha llegado ninguna solicitud ni orden de captura” y que, de presentarse una, esta sería analizada y evaluada conforme al marco legal y constitucional.