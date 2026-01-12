Iglesias evangélicas exigen respetar triunfo de Asfura y frenar abusos en el CN

A través de un comunicado oficial, el sector exige que se respete el orden constitucional, instando al cese inmediato de maniobras políticas que amenazan la transición de gobierno tras el proceso electoral del pasado 30 de noviembre de 2025.

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa , expresó su "profunda preocupación" tras las acciones de Luis Redondo , quien aprobó un decreto que fue sancionado por Xiomara Castro, en el que ordena al CNE un nuevo recuento de votos, ignorando la autoridad del ente.

"Condenamos de manera firme que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, haya ratificado públicamente que, de no ejecutar el CNE las acciones de escrutinio especial que él demanda, sería el propio Congreso quien asumiría dicha función, usurpando atribuciones y competencias que no le corresponden conforme al orden constitucional", dice parte del comunicado.

Asimismo, manifestaron que rechazan cualquier presión política ejercida desde el poder político a las Fuerzas Armadas. En el documento, los líderes evangélicos advirtieron que intentar inducir a los militares a actuar en contra de la Constitución es un camino peligroso para el país.

En contraste con las críticas al Poder Legislativo, las iglesias extendieron un espaldarazo a la institución castrense. Felicitaron al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio Ardón, por su "posicionamiento claro, firme y responsable", en la protección del material electoral que se encuentra en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop.

Por otra parte, las iglesias instaron al actual gobierno a dejar de postergar la transición de gobierno. "Hacemos un llamado al gobierno de la República para que proceda de inmediato a establecer las coordinaciones correspondientes con el equipo designado por el presidente electo, Nasry Asfura, a fin de garantizar una transición y traspaso gubernamental ordenado, transparente y conforme a la ley".

Finalmente, el sector evangélico hizo un llamado a la "cordura, responsabilidad y patriotismo", exhortando a los políticos a deponer los intereses partidarios para resguardar la paz en el país.