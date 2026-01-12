Jefe del Estado Mayor Conjunto garantiza la alternabilidad en el ejercicio del Poder

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, aseguró este lunes -12 de enero- que las Fuerzas Armadas están comprometidas con garantizar la alternancia en el ejercicio del Poder. El alto jerarca militar explicó que actualmente son el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) las instituciones encargadas de la custodia del material electoral, y que las Fuerzas Armadas únicamente están cumpliendo las instrucciones emitidas por estos órganos competentes. “Es el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral los que están administrando la custodia del material electoral y nosotros simplemente estamos cumpliendo con las instrucciones que ellos han dado”, manifestó.

Valerio Ardón añadió que las Fuerzas Armadas se mantienen en estado de alerta permanente para garantizar que se cumpla la declaratoria del CNE, así como el proceso de transición previsto para el 27 de enero, fecha en la que debe concretarse la alternancia en el poder. "La señora Presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato y nosotros igual, esa es la intención de la señora presidenta de la República, igual nosotros estamos encaminados en la misma dirección". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Recordó que una de las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, tal como lo establece la Carta Magna. “Una de nuestras funciones que manda la Carta Magna, el artículo 72, es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir”, afirmó.