Cohep: "Trabajaremos con el gobierno para reconstruir Honduras"

La iniciativa privada presentó su mensaje a la nación 2026, enfocado en los retos, oportunidades y soluciones en los principales sectores sociales del país

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 12:23
Representantes de la junta directiva del Cohep divulgaron un mensaje en el marco de la transición de gobierno.

 Foto: David Romero| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) divulgaron este lunes el mensaje a la nación 2026 en el marco de la transición de gobierno.

En ese sentido, se enfatizó que "trabajaremos con el gobierno para reconstruir Honduras".

El Cohep reiteró la disposición del sector privado de trabajar de manera responsable con la nueva administración pública que encabezará Nasry Asfura a partir del próximo 27 de enero.

"Pese a la crisis política, el sector productivo reafirma su confianza en la institucionalidad", se subraya en el pronunciamiento que aborda los retos, las oportunidades y soluciones en los principales sectores sociales del territorio hondureño.

Además, la iniciativa privada instó a priorizar la atracción de inversiones, incluyendo la generación de empleo formal como prioridad nacional.

Entre los desafíos de país se encuentra impulsar una política nacional agroalimentaria, revisar tamaño y eficiencia del Estado, así como crear una política efectiva contra la criminalidad.

