Diputados de oposición se autoconvocan ante amenaza a la alternancia en la Presidencia

La convocatoria fue firmada por los diputados Maribel Espinoza Turcios , Eder Mejía, Suyapa Figueroa Eguigurens, Fátima Mena Baide y Tania Pinto, además de las diputadas suplentes Merary Díaz y Claudia Ramírez Castillo.

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados de oposición anunciaron una sesión extraordinaria para este lunes 12 de enero, ante posibles amenazas a la alternancia en el ejercicio de la presidencia, tras las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la circular compartida en redes sociales, el punto de encuentro será en el Hotel Holiday Inn Express, en Tegucigalpa, en punto de las 4:00 de la tarde.

La sesión incluirá la invocación a Dios, la entonación del Himno Nacional y, en caso de ausencia de algún miembro de la junta directiva, la elección del presidente y secretario de la misma. Además, se verificará el quórum necesario para sesionar.

Entre los temas principales a tratar, los diputados opositores planean discutir "acciones concretas ante el peligro de la alternancia en la presidencia de la República de Honduras", un escenario que ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La convocatoria responde a la postura de la oposición ante recientes acciones de Luis Redondo y de la presidenta Xiomara Castro, quienes dieron luz verde a un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar nuevamente un conteo "voto por voto" de las actas, ignorando la autoridad del ente electoral, que ya proclamó a Nasry Asfura como el presidente electo para el periodo 2026-2030.

"Siendo una responsabilidad de todo diputado a asistir y votar a las sesiones a las que sea convocado, entendiendo que conforme el artículo 193 Constitucional ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrán impedir la celebración de sesiones y su contravención constituyo dolito contra los poderes del Estado", concluye la convocatoria de la oposición.