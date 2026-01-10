Ocho países rechazan decreto que ordena al CNE recuento de votos y reconocen a Asfura

El canciller argentino Pablo Quirno, compartió a través de sus redes sociales el comunicado oficial mediante el cual Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana expresaron categóricamente su aversión a los recientes hechos.

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado 10 de enero, ocho países manifestaron su rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, en el que se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE), un recuento de votos.

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", dice parte del comunicado.

También condenaron acciones violentas en contra de miembros de la oposición registrados el pasado jueves 8 de enero, donde la diputada nacionalista Gladis López, resultó herida tras ser impactada por un artefacto explosivo, minutos antes de una sesión en el Congreso Nacional, convocada por Luis Redondo, para dar a conocer un "informe" de resultados de los comicios del pasado 30 de noviembre.

En ese sentido, el comunicado reafirmó que Nasry Asfura es el presidente electo para el periodo 2026-2030, tras unas elecciones que fueron validadas por misiones de observación internacional.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre".

Finalmente, los países hicieron un llamado a través de su pronunciamiento a respetar el orden democrático.

"Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia", concluye el comunicado.