CNE desmiente a la ENAG: declaratoria de elecciones sí fue llevada

Tegucigalpa, Honduras.- A 48 horas de la aprobación del cuestionado decreto impulsado por Luis Redondo que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento de actas, el órgano electoral aún no ha emitido una postura oficial, pero compartió evidencia que demuestra que la declaratoria de elecciones fue presentada en tiempo y forma. Diversos sectores y expertos cuestionan la legalidad del decreto aprobado y advierten sobre una posible usurpación de funciones, irrespeto a la institucionalidad y la ejecución del delito de traición a la patria. La normativa aprobada instruye directamente al órgano electoral a ejecutar un recuento general, pese a que el marco Constitucional y legal vigente establece rutas jurisdiccionales específicas para la revisión de resultados, mismos que ya fueron oficializados en tiempo y forma por el CNE.

En paralelo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se mantiene dando trámite a los recursos de apelación e impugnación interpuestos tras la declaratoria de resultados preliminares. En ese marco, el órgano jurisdiccional solicitó durante el fin de semana a las Fuerzas Armadas (FF AA) resguardar las urnas y el material electoral, con el objetivo de preservar la cadena de custodia mientras se resuelven los expedientes en curso ante cualquier disturbio que pueda ser convocados en las instalaciones. Sumado a las inconsistencias registradas durante su aprobación —realizada únicamente con la bancada de propietarios y suplentes de Libertad y Refundación (Libre)—, Redondo advirtió que, en caso de que el Consejo Nacional Electoral se niegue a realizar el recuento, el Poder Legislativo procederá a abrir las urnas y emitir una nueva declaratoria.

ENAG no dio trámite a la declaratoria

En un acta notarial levantada el 31 de diciembre de 2025 se consigna que la declaratoria de resultados sí fue llevada a las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) por parte del Consejo Nacional Electoral, aunque no fue recibida ni sometida a trámite administrativo, contradiciendo la versión pública de que el documento “no llegó”. De acuerdo con el documento, la diligencia se realizó a requerimiento de la Secretaría General del CNE, con el objetivo de entregar la documentación correspondiente a la declaratoria de elecciones generales 2025 para su publicación. El documento establece que, siendo aproximadamente las 11:07 de la mañana, la comitiva se presentó en el portón de entrada de la ENAG.

El acta señala que el personal que se encontraba en el acceso indicó que no se podía abrir el portón y, posteriormente, fueron atendidos por un empleado del área de servicios generales, quien manifestó que no había personal autorizado para recibir documentación, argumentando que la institución se encontraba de vacaciones. En consecuencia, se indicó que no era posible recibir los documentos. Ante la negativa de recepción, la notaria deja constancia de que la declaratoria fue llevada físicamente a la ENAG, pero no ingresó al proceso interno de recepción, motivo por el cual se procedió únicamente a levantar el acta notarial como respaldo del intento formal de entrega. La diligencia se dio por concluida alrededor de las 11:16 de la mañana, según el mismo instrumento público.