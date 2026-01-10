Liberales rechazan decreto que ordena al CNE recuento de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, manifestó este sábado 10 de enero que su partido rechaza el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, disposición que ordena un recuento de votos, desafiando la autoridad del CNE.
"El Partido Liberal rechaza de forma categórica el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, por ser ilegal, desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y forzar una crisis institucional", escribió Contreras a través de sus redes sociales.
El alcalde de San Pedro Sula, dejó en claro que su agrupación política no obedecerá ante imposiciones o intereses políticos que estén al margen de la ley.
"Defendemos la Constitución y respaldamos al Jefe del Estado Mayor Conjunto para que cumpla su mandato constitucional, sin intimidaciones ni interferencias", agregó Contreras en su publicación.
Recuento
El decreto en cuestión fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado viernes 9 de enero, apenas horas después de que un grupo reducido de oficialistas, liderado por Luis Redondo, aprobara la moción en una sesión sin quórum en el Hemiciclo Legislativo.
El decreto desconoce la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nasry Asfura como el ganador de la elección presidencial.
El decreto especifica que el escrutinio abarcará los tres niveles de elección, debido a que el órgano electoral no concluyó el cómputo total de actas.
Según la justificación oficial, hay actas con inconsistencias e impugnaciones pendientes, que afectan a más de 1.5 millones de ciudadanos en total. En cifras, se mencionan 306 actas sin contar a nivel presidencial, 2,620 a nivel de diputados y 1,848 a nivel municipal.
Esta situación a generado diversas opiniones de la oposición y la comunidad internacional, en las que señalan este acto como un "atentado para socavar la democracia" en Honduras.