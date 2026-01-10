Liberales rechazan decreto que ordena al CNE recuento de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, manifestó este sábado 10 de enero que su partido rechaza el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, disposición que ordena un recuento de votos, desafiando la autoridad del CNE. "El Partido Liberal rechaza de forma categórica el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, por ser ilegal, desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y forzar una crisis institucional", escribió Contreras a través de sus redes sociales. El alcalde de San Pedro Sula, dejó en claro que su agrupación política no obedecerá ante imposiciones o intereses políticos que estén al margen de la ley.

"Defendemos la Constitución y respaldamos al Jefe del Estado Mayor Conjunto para que cumpla su mandato constitucional, sin intimidaciones ni interferencias", agregó Contreras en su publicación.

Recuento