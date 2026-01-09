Juan Orlando Hernández revela los maltratos que recibió en la cárcel en Estados Unidos

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se refirió a los maltratos que recibió en la cárcel en Estados Unidos. Hernández Alvarado, indultado por Donald Trump, se refirió a su experiencia detenido en territorio estadounidense.
En el podcast llamado Punto Joven, Juan Orlando Hernández fue consultado si recibió torturas en alguna de las tres cárceles donde permaneció. Compartiendo algunos de esos malos tratos.
“Para empezar, eso no se lo deseo a nadie. A mí me llevan a una primera celda que es la celda donde encierran a los terroristas...”, inició contando.
JOH continuó expresando que “ahí yo no sabía si era de día o de noche y nadie se comunicaba conmigo”, detallando que estaba completamente aislado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
“Me dieron un pedazo de colcha y el aire estaba súper frío y ya se imagina Nueva York, hasta que una oficial latina llegó y por primera vez llegó y abrió la ventana...”, añadió.
Hernández declaró que la oficial latina ingresó y le dijo: “¿Está bien? ¿Cómo se siente?”, a lo que él respondió: “Mire, esto está súper helado y lo único que me han dado esto y le mostré el pedazo de colcha...”.
El expresidente también estuvo en la Penitenciaría de Hazelton en Virginia Occidental. Siguiendo su relato, contó: “Luego escuchaba una especie como de música todo el tiempo y ahí tomé la decisión de ocupar mi mente para que toda la presión que me estaban haciendo psicológica no terminara en los que ellos siempre buscaron”.
¿Qué buscaban? Fue consultado, diciendo que “era que yo negociara y cuando mi abogado finalmente llegó, le dije 'mire, nunca más me vuelva a pedir si yo voy a negociar, no voy a negociar nada', pero me dice 'es que la otra opción es que te quedés preso'”.
El expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que una de las intenciones era que negociara, pero él siempre sostuvo que no lo haría porque era inocente.
La primera cárcel donde estuvo JOH fue en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y ha dicho en diversas oportunidades que no tiene planificado regresar a Honduras.