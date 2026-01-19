Intensas lluvias dejan inundaciones y obligan a evacuar familias en Atlántida

La Ceiba, Honduras.-Las lluvias provocadas por un frente frío causaron inundaciones, evacuaciones y daños en la infraestructura en varios municipios del litoral atlántico, con mayor impacto en Tela, Atlántida, donde al menos 16 familias fueron evacuadas y trasladadas a albergues, según reportes oficiales. La ciudad figura entre las zonas más afectadas por las intensas lluvias. Sectores bajos como las colonias Montefresco, Villa Linda y El Sauce, así como el barrio Highland Creek, registraron inundaciones que dejaron varias viviendas anegadas. Las emergencias mantuvieron en alerta a los cuerpos de rescate y a agentes policiales desde la madrugada del lunes, quienes realizaron evacuaciones con el nivel del agua a la altura de la cintura. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó el número de familias albergadas en la Escuela Grevil Avelar, ubicada en la colonia Ruth García.

Además, debido al temporal producto del frente frío se reportaron al menos 16 viviendas dañadas, árboles caídos y afectaciones en la red vial.“Nos vimos sorprendidos desde la noche del domingo por las lluvias. Han sido albergadas varias familias que sufrieron inundaciones en sus viviendas. Hemos habilitado varios albergues”, dijo Ricardo Cálix, alcalde de Tela, a medios locales.

El edil detalló que en medio de la emergencia, unas 15 personas adultas mayores fueron evacuadas de un asilo y trasladadas al albergue La Milagrosa.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rebose de ríos

En el departamento de Atlántida, varios ríos aumentaron su caudal sin representar mayor amenaza, con excepción del río Leán, en el municipio de Arizona, que se desbordó y obligó al cierre temporal de la carretera CA-13, a la altura del puente Leán, interrumpiendo el tránsito entre Tela y La Ceiba. El afluente también inundó las aldeas Kilómetro 16 y Kilómetro 17. En La Ceiba, los ríos Danto y Cangrejal mantienen niveles elevados, aunque sin desbordamientos, mientras que los ríos San Juan, en La Masica, y Jimerito, en San Francisco, permanecen bajo monitoreo constante por parte de efectivos del Cuarto Batallón del Ejército y del Cuerpo de Bomberos.