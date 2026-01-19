  1. Inicio
Inundaciones azotan zonas de Tela, La Ceiba y Roatán tras intensas lluvias

Las últimas precipitaciones registradas en la zona insular del país han dejado múltiples inundaciones. Las autoridades advirtieron que las lluvias persistirán

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 11:56
Las últimas precipitaciones registradas en la zona norte del país han causado numerosos estragos, especialmente en los municipios de Tela, La Ceiba y otros sectores del litoral atlántico, así como en Roatán

 Foto: Cortesía
Calles obstruidas, ríos con caudales elevados y vehículos y viviendas al borde de quedar sumergidos son parte de las afectaciones que se viven en esta región.

 Foto: Cortesía
Ciudadanos que residen en estas zonas han compartido una serie de imágenes alarmantes que evidencian la precaria situación que enfrentan.

 Foto: Cortesía
“Tratando de salvar algunas de nuestras cositas”, publicó un residente del municipio de Tela, acompañado de un video que muestra varias viviendas inundadas por agua y lodo.

 Foto: Cortesía
Cabe recordar que, en los últimos días, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta amarilla por 72 horas para varios departamentos del país.

 Foto: Cortesía
Entre los departamentos bajo alerta amarilla se encuentran: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

 Foto: Cortesía
Los equipos de emergencia de cada municipio ya han realizado los primeros rescates en aldeas y sectores considerados vulnerables.

 Foto: Cortesía
Familias enteras han tenido que ser evacuadas de sus viviendas debido al alto riesgo que representan las inundaciones.

 Foto: Cortesía
Las autoridades advirtieron que para este lunes 19 de enero se prevé que las lluvias continúen, principalmente, en la zona insular del país.

 Foto: Cortesía
Ante esta situación, instaron a la población a tomar las debidas precauciones y mantenerse atenta a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

 Foto: Cortesía
