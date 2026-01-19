Inundaciones azotan zonas de Tela, La Ceiba y Roatán tras intensas lluvias

Las últimas precipitaciones registradas en la zona norte del país han causado numerosos estragos, especialmente en los municipios de Tela, La Ceiba y otros sectores del litoral atlántico, así como en Roatán
Calles obstruidas, ríos con caudales elevados y vehículos y viviendas al borde de quedar sumergidos son parte de las afectaciones que se viven en esta región.
Ciudadanos que residen en estas zonas han compartido una serie de imágenes alarmantes que evidencian la precaria situación que enfrentan.
“Tratando de salvar algunas de nuestras cositas”, publicó un residente del municipio de Tela, acompañado de un video que muestra varias viviendas inundadas por agua y lodo.
Cabe recordar que, en los últimos días, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió una alerta amarilla por 72 horas para varios departamentos del país.
Entre los departamentos bajo alerta amarilla se encuentran: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.
Los equipos de emergencia de cada municipio ya han realizado los primeros rescates en aldeas y sectores considerados vulnerables.
Familias enteras han tenido que ser evacuadas de sus viviendas debido al alto riesgo que representan las inundaciones.
Las autoridades advirtieron que para este lunes 19 de enero se prevé que las lluvias continúen, principalmente, en la zona insular del país.
Ante esta situación, instaron a la población a tomar las debidas precauciones y mantenerse atenta a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.