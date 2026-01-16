Nerza Paz asume como ministra de Salud tras renuncia de Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras.— La doctora Nerza Paz fue juramentada como nueva ministra de Salud, tras la renuncia de Carla Paredes, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Salud por dos años (Sesal)

Paz asumió funciones de manera inmediata, y según fuentes oficiales, se mantiene dando continuidad a los planes operativos y administrativos establecidos dentro de la institución sanitaria.

“La Secretaría de Salud no se detiene; la ministra se encuentra atendiendo sus actividades con total normalidad”, afirmó a EL HERALDO una fuente cercana al despacho sanitario.

Según el personal sanitario, tras la renuncia de Carla Paredes, antigua titular de salud, las actividades sanitarias continúan con normalidad hasta el próximo 27 de enero, día que conmemorará la transición de gobierno 2026-2030.