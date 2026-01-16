Nerza Paz asume como ministra de Salud tras renuncia de Carla Paredes

Tegucigalpa, Honduras.— La doctora Nerza Paz fue juramentada como nueva ministra de Salud, tras la renuncia de Carla Paredes, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Salud por dos años (Sesal)
Paz asumió funciones de manera inmediata, y según fuentes oficiales, se mantiene dando continuidad a los planes operativos y administrativos establecidos dentro de la institución sanitaria.
“La Secretaría de Salud no se detiene; la ministra se encuentra atendiendo sus actividades con total normalidad”, afirmó a EL HERALDO una fuente cercana al despacho sanitario.
Según el personal sanitario, tras la renuncia de Carla Paredes, antigua titular de salud, las actividades sanitarias continúan con normalidad hasta el próximo 27 de enero, día que conmemorará la transición de gobierno 2026-2030.
Renuncia
De manera inesperada, Paredes anunció su renuncia oficial a la Secretaría de Salud el pasado 7 de enero de 2026.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Poder Ejecutivo, sin embargo, la salida de paredes despertó dudas sobre la continuidad administrativa y las decisiones pendientes dentro del sistema público de salud.
Paredes asumió su cargo bajo la administración de Xiomara Castro, posición que ocupó desde enero de 2024, sucediendo a José Manuel Matheu. Sin embargo, a tan solo 20 días de cambio de gobierno, presentó su renuncia.
Semanas anteriores de dimitir de su cargo, la ministra ofreció disculpas al pueblo hondureño en caso de haber cometido algún error durante su gestión.“Nos hemos puesto al servicio de la población con la mayor transparencia y el mayor esfuerzo. Estoy orgullosa de ello; si cometí un error, pido perdón”, declaró en entrevista con los medios de comunicación.
Adicionalmente, la doctora se desempeñó como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde noviembre de 2024.