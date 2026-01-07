Carla Paredes renuncia a su cargo como ministra de la Secretaría de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- La ministra Carla Paredes Reyes anunció que presentó su renuncia irrevocable este miércoles -7 de enero- a su cargo en la Secretaría de Salud (Sesal), bajo la administración de Xiomara Castro, posición que ocupó desde enero de 2024. La mandataria hondureña nombró a Paredes como secretaria de Salud, sucediendo a José Manuel Matheu. Sin embargo, a tan solo 20 días de cambio de gobierno, Paredes abandonó su cargo. La información fue confirmada en el medio "Hoy Mismo", aunque hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales abandonó antes el cargo.

La doctora también funge como presidente de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cargo que desempeña desde noviembre de 2024; se desconoce si la renuncia también es de este cargo. Semanas anteriores de dimitir de su cargo, la ministra ofreció disculpas al pueblo hondureño en caso de haber cometido algún error durante su gestión."Nos hemos puesto al servicio de la población con la mayor transparencia y el mayor esfuerzo. Estoy orgullosa de ello; si cometí un error, pido perdón", declaró en entrevista con los medios.

