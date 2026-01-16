Finanzas admite que heredará millonaria deuda y compromisos al nuevo gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que realizará un pago de 1,000 millones de lempiras a empresas constructoras antes del cambio de gobierno, mientras que el resto de la deuda pendiente deberá ser asumida por la próxima administración. El secretario Christian Duarte detalló que el desembolso está programado a más tardar el próximo viernes 23, siempre que el flujo de ingresos en la caja del Estado lo permita. Los recursos serán destinados principalmente a empresas del sector construcción, así como a otros compromisos pendientes de secretarías que ejecutan proyectos de infraestructura.

Las declaraciones de Duarte se dieron en medio de los reclamos del sector construcción, luego de que el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Gustavo Boquín, señalara que la falta de pagos no es responsabilidad de un solo funcionario, sino una obligación compartida que involucra a Finanzas, Infraestructura e incluso a la Presidencia de la República. El titular de Sefin explicó que al cierre de cada período fiscal es habitual que quede una deuda flotante, la cual suele oscilar entre 8,000 y 15,000 millones de lempiras. En ese contexto, recordó que el actual gobierno también heredó compromisos financieros cercanos a 13,000 millones de lempiras al inicio de su gestión. Duarte reiteró que el Estado está obligado a honrar sus compromisos, independientemente del gobierno de turno, y subrayó que las empresas mantienen relaciones contractuales con el Estado y no con partidos políticos. No obstante, reconoció que los retrasos en los pagos afectan directamente la operatividad de las empresas proveedoras y contratistas.