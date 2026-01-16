TJE admite y rechaza recursos en disputas municipales y legislativas

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este viernes sobre la admisión e inadmisión de varios recursos de apelación relacionados con resultados electorales a nivel de corporaciones municipales y diputaciones, como parte de los procesos postelectorales en curso.
A través de un comunicado oficial fechado el 16 de enero, el órgano jurisdiccional detalló que algunos recursos fueron admitidos a trámite, otros quedaron inadmitidos y varios más se encuentran en etapa de solicitud de documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE), previo a la emisión de sentencia.
En el ámbito municipal, el TJE solicitó documentación al CNE en los casos correspondientes a Petoa, Protección y Nueva Frontera, en Santa Bárbara, así como Oropolí, en El Paraíso, todos vinculados a recursos interpuestos por el Partido Nacional, algunos de los cuales ya se encuentran en trámite para sentencia.
Asimismo, se admitieron a trámite recursos relacionados con las alcaldías de El Progreso y Sulaco, en Yoro, promovidos por el Partido Liberal; Villa de San Antonio, por el Partido Nacional —aunque este último fue desistido y sobreseído—, y Langue, Valle, por el Partido Libre.
En cuanto a los recursos a nivel de diputados, el Tribunal admitió apelaciones presentadas por el Partido Liberal en los departamentos de Atlántida, Cortés y Copán, así como del Partido Nacional en Santa Bárbara y Francisco Morazán, este último correspondiente a una candidatura específica.
No obstante, el órgano jurisdiccional también inadmitió recursos interpuestos por el Partido Nacional en La Paz, así como por el Partido Libre en Santa Bárbara y el Partido Liberal en Yoro, al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.
En el mismo comunicado, el Tribunal indicó que el proceso de recuento especial, que forma parte de los recursos admitidos, se retomará entre lunes y martes de la próxima semana, una vez concluida la revisión administrativa correspondiente y reorganizadas las diligencias jurisdiccionales.