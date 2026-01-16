TJE admite y rechaza recursos en disputas municipales y legislativas

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este viernes sobre la admisión e inadmisión de varios recursos de apelación relacionados con resultados electorales a nivel de corporaciones municipales y diputaciones, como parte de los procesos postelectorales en curso.

A través de un comunicado oficial fechado el 16 de enero, el órgano jurisdiccional detalló que algunos recursos fueron admitidos a trámite, otros quedaron inadmitidos y varios más se encuentran en etapa de solicitud de documentación al Consejo Nacional Electoral (CNE), previo a la emisión de sentencia.

En el ámbito municipal, el TJE solicitó documentación al CNE en los casos correspondientes a Petoa, Protección y Nueva Frontera, en Santa Bárbara, así como Oropolí, en El Paraíso, todos vinculados a recursos interpuestos por el Partido Nacional, algunos de los cuales ya se encuentran en trámite para sentencia.