Recuento jurisdiccional avanza con Comayagua: revisan actas de La Villa de San Antonio

Tegucigalpa, Honduras.- El recuento de las actas electorales impugnadas inició el pasado martes 13 de enero, luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) diera luz verde al procedimiento.

El proceso comenzó con la alcaldía de La Lima, Cortés, pero para este miércoles 14 de enero el recuento jurisdiccional avanza con la Alcaldía del municipio de La Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.

El magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, aseguró: “Hemos iniciado; ya están listos los miembros de las Juntas de Recuento Jurisdiccional”.