Recuento jurisdiccional avanza con Comayagua: revisan actas de La Villa de San Antonio

Tegucigalpa, Honduras.- El recuento de las actas electorales impugnadas inició el pasado martes 13 de enero, luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) diera luz verde al procedimiento.
El proceso comenzó con la alcaldía de La Lima, Cortés, pero para este miércoles 14 de enero el recuento jurisdiccional avanza con la Alcaldía del municipio de La Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
El magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, aseguró: “Hemos iniciado; ya están listos los miembros de las Juntas de Recuento Jurisdiccional”.
Urrutia sostuvo que aplaude la presencia de los medios de comunicación, ya que eso le da “transparencia y legalidad” al proceso.
El magistrado confirmó que en el municipio de La Villa de San Antonio son pocas las Juntas Receptoras de Votos que se revisarán, detallando que únicamente serán ocho.
“Nosotros hacemos una ponderación, numéricamente hablando. Andan máximo los municipios en diez y de ahí andan dos, tres o cuatro en aquellos municipios a los que se les autorizó el recuento jurisdiccional”, detalló Urrutia.
Para el caso específico de La Villa de San Antonio, Urrutia indicó que, en promedio, en una hora se podría culminar el recuento de ese municipio.
Además de este municipio, se admitieron los recursos de apelación de los municipios de Nueva Frontera y Petoa, en Santa Bárbara; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá, entre otros.