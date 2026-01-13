En presencia de magistrados del TJE y de partidos políticos: así fue el inicio del recuento de actas impugnadas

El Tribunal de Justicia Electoral inició este martes 13 de enero el recuento de votos de las actas impugnadas a nivel de alcaldías.
El magistrado Marrio Urrutia Flores estuvo en el inicio del proceso, luego de pedir a los involucrados de aceptar de forma pacífica los resultados de las impugnaciones.
Fue después de las 3:00 de la tarde que se inició el proceso de recuento de votos, del que los magistrados del TJE afirmaron no se realizará a nivel presidencial porque ya existe una sentencia "firme e inaceptable".
En las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) había un fuerte resguardo militar.
“Hoy iniciamos el primer recuento jurisdiccional, es decir, el primer recuento de votos ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral. Este caso es uno de los sesenta y seis en los cuales, con transparencia, el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho a toda la ciudadanía y a todo el sistema electoral que no hay certeza de los resultados”, dijo el magistrado Mario Morazán antes de iniciar el proceso.
El proceso inició con las inconsistencias de la municipalidad de La Lima, Cortés, donde José Santiago Motiño del Partido Nacional y Reynaldo de Jesús Maldonado del Partido Liberal se disputan la alcaldía. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Motiño ganó el proceso.
Son 66 las corporaciones municipales donde aún no hay claridad sobre quién resultó electo como alcalde o alcaldesa.
El proceso inició de forma normal y con tranquilidad, incluso los magistrados del TJE prometieron que se desarrollará sin discordias internas dentro del órgano jurisdiccional.
Mario Morazán explicó que el recuento será realizado por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes actuarán en nombre del TJE como parte del proceso jurisdiccional.
Junto a La Lima, el TJE admitió recursos de apelación en resultados de los municipios Nueva Frontera (Santa Bárbara), Petoa (Santa Bárbara), Oropolí (El Paraíso) y Camasca (Intibucá).
En un ambiente de tranquilidad se desarrolló el primer conteo de votos.
La magistrada Miriam Barahona también estuvo presente mientras se desarrolló el proceso con las JRV.