En presencia de magistrados del TJE y de partidos políticos: así fue el inicio del recuento de actas impugnadas

“Hoy iniciamos el primer recuento jurisdiccional, es decir, el primer recuento de votos ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral. Este caso es uno de los sesenta y seis en los cuales, con transparencia, el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho a toda la ciudadanía y a todo el sistema electoral que no hay certeza de los resultados”, dijo el magistrado Mario Morazán antes de iniciar el proceso.