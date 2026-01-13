  1. Inicio
En presencia de magistrados del TJE y de partidos políticos: así fue el inicio del recuento de actas impugnadas

El TJE inició el recuento de actas impugnadas con la alcaldía de La Lima, Cortés; los magistrados prometieron que se desarrollará sin discordias internas

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 17:45
1 de 12

El Tribunal de Justicia Electoral inició este martes 13 de enero el recuento de votos de las actas impugnadas a nivel de alcaldías.

Foto: Cortesía
2 de 12

El magistrado Marrio Urrutia Flores estuvo en el inicio del proceso, luego de pedir a los involucrados de aceptar de forma pacífica los resultados de las impugnaciones.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
3 de 12

Fue después de las 3:00 de la tarde que se inició el proceso de recuento de votos, del que los magistrados del TJE afirmaron no se realizará a nivel presidencial porque ya existe una sentencia "firme e inaceptable".

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
4 de 12

En las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) había un fuerte resguardo militar.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
5 de 12

“Hoy iniciamos el primer recuento jurisdiccional, es decir, el primer recuento de votos ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral. Este caso es uno de los sesenta y seis en los cuales, con transparencia, el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho a toda la ciudadanía y a todo el sistema electoral que no hay certeza de los resultados”, dijo el magistrado Mario Morazán antes de iniciar el proceso.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
6 de 12

El proceso inició con las inconsistencias de la municipalidad de La Lima, Cortés, donde José Santiago Motiño del Partido Nacional y Reynaldo de Jesús Maldonado del Partido Liberal se disputan la alcaldía. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Motiño ganó el proceso.

Foto: Cortesía
7 de 12

Son 66 las corporaciones municipales donde aún no hay claridad sobre quién resultó electo como alcalde o alcaldesa.

 Foto: Cortesía
8 de 12

El proceso inició de forma normal y con tranquilidad, incluso los magistrados del TJE prometieron que se desarrollará sin discordias internas dentro del órgano jurisdiccional.

 Foto: Cortesía
9 de 12

Mario Morazán explicó que el recuento será realizado por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes actuarán en nombre del TJE como parte del proceso jurisdiccional.

 Foto: Cortesía
10 de 12

Junto a La Lima, el TJE admitió recursos de apelación en resultados de los municipios Nueva Frontera (Santa Bárbara), Petoa (Santa Bárbara), Oropolí (El Paraíso) y Camasca (Intibucá).

 Foto: Cortesía
11 de 12

En un ambiente de tranquilidad se desarrolló el primer conteo de votos.

 Foto: Cortesía
12 de 12

La magistrada Miriam Barahona también estuvo presente mientras se desarrolló el proceso con las JRV.

Foto: Cortesía
