Jorge Aldana presenta incidente de nulidad al TJE tras inadmitir recurso de apelación

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inadmitiera un recurso de apelación, el alcalde del Distrito Central, Jorge Alejandro Aldana Bardales, presentó un incidente de nulidad absoluta y denunció una decisión de carácter político en el proceso. El objetivo preciso del edil, es que se cuente voto por voto cada una de las actas electorales de cierre que fueron enviadas a un escrutinio especial, pero que tampoco en ese cómputo especial posterior a las elecciones generales, fueron contadas debidamente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), al candidato del Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya Aguilar, el pasado 30 de diciembre, día de la declaratoria oficial de elecciones.

“Estamos frente a un tema que trasciende el ámbito legal y jurídico. Aquí hay una decisión política inminente en medio de todos estos términos. No logro concebir cómo la propia institucionalidad nos ha dado la espalda, no a una persona, sino a la justicia”, criticó Aldana, al referirse al actuar del TJE en su caso.

435 actas

La constante exigencia de Aldana Bardales, y que expresa cada vez que tiene acceso a los medios de comunicación, es que se cuenten la totalidad de los votos que fueron registrados en las 435 actas de cierre que no se computaron en el Centro Logístico Electoral (CLE), durante el escrutinio especial. "Es lo más básico, lo más sencillo; es contar y sumar los votos que no se han sumado. Sin esos votos sumados no hay una totalidad del 100% de las actas para poder garantizar una declaratoria que tenga todos los elementos de certeza y de legitimidad", expuso el peticionario.

Aldana hizo un llamado al presidente electo Nasry "Tito" Asfura, para que abogue ante los entes electorales correspondientes, en pro de que se termine con la contabilización de esos votos y que el triunfo de cualquiera de los candidatos, sea de la forma mas democrática posible. "Quiero aprovechar para mandar un mensaje a mi querido amigo 'Tito' Asfura, que sé que se encuentra en Washington en este momento. Frente a usted, la gente alrededor suyo se está robando la elección en la capital y usted de momento está permitiendo que eso ocurra", aseguró. El político afín a Libertad y Refundación (Libre) prometió estar dispuesto a entregar el bastón del mando de la AMDC, a quien corresponda, con la condición de que se cuenten todos los votos que hacen falta por contar y así poder garantizar una transición en democracia.

Llamado a "Tito" Asfura