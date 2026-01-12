Colectivos de Libre mantienen tomas indefinidas en la AMDC y bloqueos en distintos sectores

Tegucigalpa, Honduras.- Militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) mantienen tomas indefinidas en edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y bloqueos en los accesos al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, en la capital.

Un grupo reducido de manifestantes quemó llantas y coreó consignas como “Voto por voto”, mientras bloqueaba al menos un carril de la vía que conduce al Estadio Nacional. De forma simultánea, varias dependencias de la AMDC amanecieron ocupadas como medida de presión.

Durante declaraciones en Hoy Mismo, manifestantes señalaron que continuarán con las acciones hasta que se contabilicen las actas que, aseguran, evidencian el triunfo del alcalde capitalino, Jorge Aldana. “Mientras no se cuenten las actas, seguiremos en acciones constantes”, afirmó uno de los protestantes.