Colectivos de Libre mantienen tomas indefinidas en la AMDC y bloqueos en distintos sectores

Tegucigalpa, Honduras.- Militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) mantienen tomas indefinidas en edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y bloqueos en los accesos al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, en la capital.
Un grupo reducido de manifestantes quemó llantas y coreó consignas como “Voto por voto”, mientras bloqueaba al menos un carril de la vía que conduce al Estadio Nacional. De forma simultánea, varias dependencias de la AMDC amanecieron ocupadas como medida de presión.
Durante declaraciones en Hoy Mismo, manifestantes señalaron que continuarán con las acciones hasta que se contabilicen las actas que, aseguran, evidencian el triunfo del alcalde capitalino, Jorge Aldana. “Mientras no se cuenten las actas, seguiremos en acciones constantes”, afirmó uno de los protestantes.
Los colectivos indicaron que las tomas y protestas se mantendrán de manera indefinida. Como consecuencia, los trámites administrativos en la AMDC permanecen suspendidos hasta nuevo aviso.
Las acciones se produjeron luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declarara inadmisibles las impugnaciones presentadas por el alcalde Jorge Aldana, con las que buscaba revertir los resultados del proceso electoral municipal.
El TJE rechazó los recursos mediante los cuales Aldana solicitaba la revisión de más de 400 actas. La resolución fue anunciada por el magistrado Mario Flores Urrutia, quien explicó que el peticionario debía ser “congruente y preciso” en sus solicitudes para que estas fueran admitidas.