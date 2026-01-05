¿Qué pasa si Aldana se niega a entregar el poder en la Alcaldía?

Tegucigalpa, Honduras.- Si el 25 de enero de 2026, Jorge Aldana se niega a entregar la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) al alcalde electo Juan Diego Zelaya, la ley no detiene el traspaso de mando.



​​Ese día debe asumir la nueva corporación municipal, y la negativa del actual edil podría abrir la puerta a denuncias e investigaciones penales.

Aldana declaró que no reconoce los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 30 de diciembre, los cuales dieron como ganador a Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, con una ventaja superior a los 800 votos.

Aldana atribuye la negativa de reconocer los resultados y de entregar el poder a que el CNE oficializó el escrutinio de la contienda por la comuna capitalina sin incluir más de 430 actas. Según afirma, en esos documentos habría alrededor de 100,000 votos que lo favorecerían.

Denunció que, entre el 17 y el 30 de diciembre, permaneció junto a sus simpatizantes frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde operó el Centro Logístico Electoral (CLE), para exigir un recuento transparente. Sin embargo, aseguró que el CNE no contabilizó las actas que considera clave.

Con el respaldo del partido de gobierno, que promueve la misma narrativa de un supuesto fraude electoral, Aldana advierte que, si el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ante el cual presentó una impugnación, no falla a su favor, no entregará el poder el próximo 25 de enero al nacionalista Juan Diego Zelaya.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Nosotros no reconocemos ningún resultado mientras no se cuenten las 435 actas faltantes. Estuvimos 30 días durmiendo en la calle, frente al Infop, rogando que se contara acta por acta. De aquí no nos sacan si no es contando las actas y los votos”, expresó Aldana en una conferencia de prensa la noche del 30 de diciembre, tras conocerse los resultados del CNE.

Con ese contexto, la pregunta central es práctica: ¿cuáles serían las consecuencias, paso a paso, si el 25 de enero no se realiza la entrega voluntaria?

A continuación, EL HERALDO Verifica lo explica: