Alcaldía aplicará multas de L5,000 lempiras por contaminación sonora en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que iniciará operativos para sancionar a quienes mantengan parlantes a niveles de sonido que excedan los límites permitidos.

La medida se adoptó en cumplimiento de la Ley de Policía y Convivencia Social, que será ejecutada por el Departamento Municipal de Justicia (DMJ), dependencia encargada de velar por la aplicación de la normativa municipal.

Fredy Casasola, titular de la DMJ informó que, ante la medida, las multas podrían oscilar entre 1,000 y 5,000 lempiras para quienes mantengan sus equipos de sonido por encima de los decibeles autorizados, ya sea en residencias o establecimientos comerciales.

El funcionario explicó que las sanciones no se limitarán a multas, ya que la reincidencia podría derivar en el cierres temporales en negocios, e incluso, el decomiso de parlantes o bebidas alcohólicas.

“La reincidencia lleva al cierre temporal y, en este caso, al decomiso de productos como bebidas alcohólicas y también parlantes; sin embargo, si es reiterativo, hay un cierre definitivo y se le puede suspender el permiso de operación”, explicó.