La Policía advierte de sanciones por uso de sonido excesivo en vehículos

El uso excesivo de radios y bocinas será sancionado según la Ley de Tránsito, ya que afecta la convivencia y representa un riesgo en la vía pública

  • 20 de agosto de 2025 a las 18:03
La Policía Nacional señaló que aplicará sanciones a quienes utilicen bocinas o radios en volumen estridente en carros y transporte público.

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional advirtió que sancionará a los conductores que utilicen equipos de sonido a alto volumen en sus vehículos, tanto particulares como de transporte público, al constituir una falta contemplada en la Ley de Tránsito.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución recordó que estas prácticas afectan la convivencia ciudadana y representan una infracción. El mensaje fue acompañado de la frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Se sancionará a conductores por el uso de aparatos de sonido ruidoso en los vehículos, incluyendo la bocina”, enfatizó la Policía en su publicación, lo que generó reacciones de usuarios que respaldaron la medida y pidieron mayor control en las calles.

La normativa se ampara en el artículo 100, numeral 11 de la Ley de Tránsito, que establece como infracción leve “el hacer escándalo público por medio del uso de aparatos de sonido en forma estridente y ruidosa en los vehículos, incluyendo la bocina”.

La Policía explicó que el llamado no implica la prohibición total del uso de radios o bocinas, sino que se pide moderación para evitar molestias a terceros y prevenir incidentes en la vía pública.

“Es normal que anden la radio, pero con moderación, no haciendo escándalo público”, señaló la institución.

Asimismo, advirtió que el uso excesivo del volumen en el carro puede convertirse en un riesgo para los mismos conductores. “Hasta peligroso es, porque si su carro se arruina algo y por llevar el volumen alto no escucha, puede accidentarse”, detalló la publicación.

Las autoridades recordaron que el control de ruido vehicular forma parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

La Policía Nacional instó a los hondureños a cumplir la normativa y a ser conscientes del impacto que el ruido tiene en la salud y tranquilidad de las personas, reafirmando que las sanciones serán aplicadas conforme a la ley.

