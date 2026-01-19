Protestas cumplen 41 días en Tegucigalpa; ASJ pide respetar derechos ciudadanos

Tegucigaloa, Honduras.- Simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este lunes 19 de enero protestas en varios puntos de la capital hondureña, principalmente en las principales salidas de la ciudad, lo que provocó un severo caos vehicular.
Una de las tomas se registró en la carretera CA-5, salida al norte, donde los manifestantes exigieron un recuento de votos a favor del actual alcalde capitalino, Jorge Aldana, asegurando que este proceso ratificaría su triunfo electoral.
Como consecuencia de estas acciones, el tráfico vehicular se vio fuertemente congestionado, afectando a cientos de conductores que se desplazaban por esa importante vía.
De forma paralela, en la salida hacia Olancho, simpatizantes de Libre bloquearon el paso vehicular mediante la quema de llantas y consignas, generando nuevamente caos vial bajo la misma exigencia del voto por voto.
Asimismo, los accesos que conducen a Santa Lucía y Valle de Ángeles fueron tomados desde horas de la mañana por militantes del partido oficialista, quienes impidieron el paso de vehículos.
Estas protestas se dan en el marco de una serie de manifestaciones que ya suman 41 días consecutivos junto al edil capitalino, iniciadas en los alrededores del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Ante esta situación, algunos capitalinos consideran que Aldana ha descuidado sus funciones municipales al mantenerse vinculado a las protestas.
Por su parte, los manifestantes aseguraron que se trata de una protesta pacífica. “Lo único que estamos pidiendo es el voto por voto”, expresó una de las entrevistadas.
En ese contexto, autoridades policiales se apersonaron en los distintos puntos para dialogar con los manifestantes, quienes advirtieron que mantendrán las tomas de carretera hasta ser escuchados.
En la salida al sur de la capital también se reportaron manifestaciones, las cuales posteriormente fueron desalojadas por la Policía Nacional.
Por su parte, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que protestar es un derecho legítimo en una sociedad democrática, pero subrayó que este debe ejercerse respetando los derechos de los demás ciudadanos y sin afectar de manera desproporcionada la convivencia social.
El titular de la ASJ advirtió que en las últimas semanas se ha observado cómo grupos reducidos han estado obstaculizando los accesos a la ciudad de Tegucigalpa, una situación que impacta negativamente no solo a la ciudadanía en general, sino también a la economía del país.
Hernández agregó que este tipo de acciones también genera un creciente rechazo social y consideró que el partido Libertad y Refundación debería analizar sus estrategias, ya que cada vez es menor el número de personas que participan en estas protestas y mayor el descontento de la población.
Además, sostuvo que las autoridades deben actuar dentro del marco de la ley y de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza, por lo que recalcó que la Policía Nacional debe contar con una infraestructura de inteligencia que permita prevenir estas acciones, evitar que grupos pequeños afecten los derechos de otros ciudadanos y responder de manera efectiva bajo el liderazgo de las nuevas autoridades de seguridad.