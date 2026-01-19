Protestas cumplen 41 días en Tegucigalpa; ASJ pide respetar derechos ciudadanos

Tegucigaloa, Honduras.- Simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) realizaron este lunes 19 de enero protestas en varios puntos de la capital hondureña, principalmente en las principales salidas de la ciudad, lo que provocó un severo caos vehicular.

Una de las tomas se registró en la carretera CA-5, salida al norte, donde los manifestantes exigieron un recuento de votos a favor del actual alcalde capitalino, Jorge Aldana, asegurando que este proceso ratificaría su triunfo electoral.

Como consecuencia de estas acciones, el tráfico vehicular se vio fuertemente congestionado, afectando a cientos de conductores que se desplazaban por esa importante vía.

De forma paralela, en la salida hacia Olancho, simpatizantes de Libre bloquearon el paso vehicular mediante la quema de llantas y consignas, generando nuevamente caos vial bajo la misma exigencia del voto por voto.

Asimismo, los accesos que conducen a Santa Lucía y Valle de Ángeles fueron tomados desde horas de la mañana por militantes del partido oficialista, quienes impidieron el paso de vehículos.

Estas protestas se dan en el marco de una serie de manifestaciones que ya suman 41 días consecutivos junto al edil capitalino, iniciadas en los alrededores del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).