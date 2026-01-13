  1. Inicio
Protestas de Libre generan bloqueos en el centro de Tegucigalpa

Manifestaciones de simpatizantes de Libertad y Refundación se registran en el centro de Tegucigalpa, específicamente en la avenida Paz Barahona y La Plazuela.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:12
