Colectivos de Libre se toman la carretera a Olancho exigiendo recuento de votos para Aldana

Tegucigalpa, Honduras.- Colectivos de Libertad y Refundación (Libre) bloquearon el paso de la carretera hacia Olancho, a la altura de la aldea Cerro Grande, exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos para Jorge Aldana, pues argumentan que "él ganó" la alcaldía del Distrito Central y no Juan Diego Zelaya del Partido Nacional.

Con quema de llantas y consignas los protestantes paralizaron el libre tránsito, causando un fuerte tráfico vehicular en la zona.

Según los manifestantes están realizando estas acciones para apoyar al edil capitalino, Jorge Aldana, quien según la declaratoria del CNE, quedó en segundo lugar en las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para tratar de dialogar con los protestantes y liberar el paso, y al no obtener respuesta, removieron las piedras y llantas quemadas para habilitar una vía.