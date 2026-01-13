Colectivos de Libre protestan mientras Tegucigalpa suma 34 días de abandono

Tegucigalapa, Honduras.- Las protestas de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) paralizaron este martes -13 de enero- varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, provocando congestionamiento vial y profundizando lo que ciudadanos califican como un abandono de la capital que ya se extiende por 34 días consecutivos. Desde tempranas horas de la mañana, grupos afines al partido de gobierno se tomaron calles y bulevares estratégicos, lo que generó largas filas de vehículos y retrasos en el traslado de miles de personas hacia sus centros de trabajo, estudio y otros destinos. Uno de los puntos más afectados fue la carretera CA-5, salida hacia la zona norte del país, donde la Policía Nacional intervino para evitar el cierre total de la vía, considerada una de las principales arterias comerciales de Honduras. También se registraron bloqueos en el bulevar Morazán, especialmente en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, donde los manifestantes obstaculizaron el paso vehicular durante varias horas mediante la quema de llantas. Las tomas se extendieron además a la colonia El Sitio, en la salida hacia Valle de Ángeles, agravando la circulación en una zona que ya presenta alta carga vehicular durante las mañanas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con los manifestantes, las protestas tienen como principal demanda el recuento de votos a favor del alcalde capitalino Jorge Aldana, específicamente de 435 actas que, según su versión, lo ratifican como ganador del proceso electoral municipal.

Una capital abandonada por su alcalde de turno

Mientras las tomas continúan, Tegucigalpa acumula 34 días de lo que capitalinos califican como abandono, periodo en el que el edil Jorge Aldana se ha mantenido enfocado en las protestas iniciadas desde el 9 de diciembre, según cuestionan sectores ciudadanos. Vecinos del Distrito Central señalan que durante este tiempo la ciudad ha quedado sin supervisión en los proyectos viales, con múltiples obras inconclusas y proyectos de infraestructura paralizados en distintos sectores. Ciudadanos han expresado su descontento y exigen que el alcalde capitalino retome sus funciones y priorice la atención a los problemas de la ciudad en lo que resta de su gestión. “Es un mal gobierno, solo nos dejaron promesas y muchas obras abandonadas que hoy afectan incluso la circulación”, expresó un entrevistado, visiblemente molesto por los constantes bloqueos. Por su parte, el presidente del patronato de la aldea Mateo, Iván Sánchez, señaló que el proyecto del puente a desnivel Papa Francisco presenta atrasos significativos, lo que implica mayores gastos y recorridos innecesarios para quienes ingresan y salen de la capital. A esta situación se suma la falta de pago a empresas de la industria de la construcción, lo que ha provocado el abandono de trabajos viales y generado preocupación entre empresarios y trabajadores del rubro.

Más sectores afectados por la tomas

Las manifestaciones también se extendieron a los alrededores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afectando uno de los sectores con mayor carga vehicular de la capital.

Asimismo, la avenida Colón y la calle Paz Barahona permanecieron sin acceso debido a múltiples bloqueos, en los que los protestantes quemaron llantas y otros materiales como medida de presión. Estas acciones generaron densas nubes de humo, obligaron a desviar el tráfico hacia rutas alternas y colapsaron calles secundarias, provocando malestar entre conductores y peatones.

En la colonia Las Palmas, colectivos afines al alcalde protagonizaron disturbios, incluyendo el incendio de un vehículo. Según testigos, el automotor habría sido sacado de un plantel municipal y posteriormente incendiado como acto de protesta para exigir el conteo voto por voto.