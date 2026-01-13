Protestas provocan bloqueos en varios puntos del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores del Distrito Central registraron este martes desde temprano manifestaciones que han generado interrupciones al tránsito vehicular y complicaciones en la movilidad de los capitalinos, tanto conductores como peatones.

En varios de estos sectores la vía ha sido despejada, pero en otros los manifestantes persisten con su toma.

Las protestas se concentran en puntos estratégicos de ingreso a la capital, entre ellos la carretera CA-5, en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura de la aldea La Cuesta, donde el paso se mantiene afectado. También se reportan bloqueos en la salida hacia Valle de Ángeles, específicamente en la entrada a la colonia El Sitio.