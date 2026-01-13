Protestas provocan bloqueos en varios puntos del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Diversos sectores del Distrito Central registraron este martes desde temprano manifestaciones que han generado interrupciones al tránsito vehicular y complicaciones en la movilidad de los capitalinos, tanto conductores como peatones.
En varios de estos sectores la vía ha sido despejada, pero en otros los manifestantes persisten con su toma.
Las protestas se concentran en puntos estratégicos de ingreso a la capital, entre ellos la carretera CA-5, en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura de la aldea La Cuesta, donde el paso se mantiene afectado. También se reportan bloqueos en la salida hacia Valle de Ángeles, específicamente en la entrada a la colonia El Sitio.
Dentro de la capital, las manifestaciones se extienden a sectores como la avenida Colón, frente a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), así como en el barrio Morazán, en el sector de Los Jucos, una de las zonas de mayor actividad a esta hora.
Otros puntos impactados por las protestas son los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, sobre el bulevar Kuwait, y las cercanías del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), en el barrio Concepción de Comayagüela.
Los manifestantes se mantienen en protesta para exigir el recuento de votos a nivel municipal, ya que no aceptan la derrota del alcalde saliente Jorge Aldana.
Hasta el momento no se han reportado incidentes mayores, pero sí mucho malestar entre la población que se dirige a sus centros de trabajo.
Las autoridades recomiendan a la población tomar rutas alternas.