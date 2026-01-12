Edificios históricos siniestrados siguen sin ser restaurados en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En el centro histórico de Tegucigalpa, dos inmuebles emblemáticos están abandonados después de haber sido consumidos por el fuego: el Museo del Hombre Hondureño y el edificio Chinda Díaz, rincones culturales que formaron parte del patrimonio de la ciudad, pero desaparecieron por las llamas.

La noche del 29 de noviembre de 2017 marcó un antes y un después para la cultura hondureña. Un incendio de grandes proporciones redujo a escombros la antigua Casa de Ramón Rosa, sede del Museo del Hombre Hondureño y de la Biblioteca Reina Sofía.

El siniestro arrasó con parte de la estructura histórica, espacios que durante décadas albergaron la memoria artística y antropológica de la nación.

Desde el 2017 el edificio quedó olvidado, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha pedido su restauración por parte de instituciones y llamados de artistas, historiadores y gestores culturales.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) envió una propuesta de restauración para que fuera ejecutada; sin embargo, aun así el edificio continúa abandonado, afirmó Rolando Canizales, titular del IHAH.

Durante ocho años, las ruinas del museo se convirtieron en una imagen habitual del abandono en la capital, centro de la ciudad. Sus paredes y techos están colapsados y las estructuras expuestas al deterioro natural. Aunque en 2025 se anunció su restauración, los trabajos no continuaron.