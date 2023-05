Conflicto financiero obstaculiza la reedificación del Museo del Hombre Hondureño

Aguilar indicó que “hicimos un presupuesto para la reconstrucción, que aquel tiempo andaba por los 28 millones de lempiras y se hizo gestión con el Congreso Nacional donde se logró que nos asignaran diez millones de lempiras en el 2021 y 2022, pero como no habíamos podido liquidar los tres millones no nos pudieron dar los diez millones. Debido al incendio, les explicamos que no pudimos liquidar el dinero, pero que queríamos hacerlo con los años posteriores (después de 2018, o sea, 2019 y 2020), pero el gobierno anterior no aceptó y nos dijeron que ‘tienen que liquidarlo conforme al 2018’”.

Respecto al comodato expresado por la ministra Anarella, la Fundación asegura que no son 90 años, sino que fue pactado por 25 años y que estaban en proceso de ampliarlo para seguir trabajando.