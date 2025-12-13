Resultados elecciones
"La verdad siempre vence la mentira": Juan Diego Zelaya previo a escrutinio especial
Redacción El Heraldo

Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 14:12
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Ana Paola Hall niega afinidad política: “Yo no tengo precio”
Rodiney Cerrato
Videos
PN divulga actas de elecciones generales 2025 y asegura triunfo de Nasry "Tito" Asfura
Redacción El Heraldo
Videos
"La verdad siempre vence la mentira": Juan Diego Zelaya previo a escrutinio especial
Redacción El Heraldo
Videos
Plantilla De Videos -FB - 2025-12-13T142003.608
Redacción El Heraldo
Videos
Así se salvó paracaidista de muerte segura en Australia
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Captan asalto armado en la colonia Lomas del Norte
Cortesía
Videos entretenimiento
Febrero de 2026: Shakira llega a El Salvador con tres conciertos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Expresidente JOH tras recibir indulto de Trump afirma que continuará apoyando a su hermano Tony Hernández
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Incendio de gran magnitud consume maderera en Choloma; bomberos trabajan en la zona
Grupo OPSA
Videos Honduras
Héctor Zelaya rompe línea oficial y señala que Libre reconoce triunfo de Nasralla
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Aumenta la alerta sanitaria tras confirmarse la presencia del zancudo tigre en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Salvador Nasralla pide voto por voto para garantizar confianza y transparencia en elecciones de Honduras
Jefry Sánchez