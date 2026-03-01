  1. Inicio
Landris Yépez murió en ataque dirigido a su compañero

Tras iniciar una nueva relación, la expareja de Landris no habría aceptado la ruptura y llegó presuntamente con la intención de atacar a su novio, pero terminó asesinándola a ella.

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 16:09
